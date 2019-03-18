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桃機狠夫抱妻拋下樓 遭依殺人未遂罪偵辦

2019-03-18 17:33中央社 桃園機場18日電

具有中國大陸、美國籍的男子今天在桃機第二航廈出境大廳4樓迴旋梯，將前來機場找他的妻子拋下至1樓，隨後跳樓，妻子重度昏迷，男子狀況穩定後，被依殺人未遂罪嫌送辦。

航空警察局刑事警察大隊副大隊長田偉仁指出，32歲萬姓男子與33歲張姓女子為夫妻關係，兩人今天凌晨在桃園機場因為口角引發嚴重爭執，萬男將張女抱起並往下拋，使得妻子墜落在1樓防護網附近，血跡斑斑。

田偉仁表示，萬男隨即從4樓平台處一躍而下，雖然樓層間有防護網阻擋，但兩人經送往敏盛醫院急救後，妻子仍重傷昏迷，萬男則肋骨骨折、有氣胸狀況。

萬男因為傷勢穩定，下午被航警帶回偵訊，過程中還抗拒警方押解。

警方在調查中發現，萬男曾在美國從事會計工作，今年春節與妻子返台探親，但兩人因為感情問題發生爭吵，萬男昨天晚間到機場臨櫃買票，準備回美國，卻與也到機場的妻子發生激烈口角。

警方從機場的監視錄影畫面中發現，兩人在4樓美食街對話多時後，張女準備按電梯下樓離去，卻遭到萬男阻擋，雙方發生數度肢體碰撞，萬男情緒失控將張女抱起，並丟下樓。萬男在釀禍後，也越過迴旋梯扶手跳下，兩人墜地。

警方調查後依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦，至於萬男犯案動機與主因，仍待進一步釐清，而張女則仍未脫離險境。

桃園機場第2航廈凌晨墜樓事件發生後，警方及醫護人員趕到現場急救。（讀者提供）
桃園機場第2航廈凌晨墜樓事件發生後，警方及醫護人員趕到現場急救。（讀者提供）
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桃園機場警察殺人
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