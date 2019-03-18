計程車LINE叫車群組勾結詐團 司機不載客卻送提款卡

2019-03-18 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



唐姓男子成立計程車叫車LINE群組，涉嫌勾結詐騙集團收取人頭帳戶，指派陳姓司機至超商領取被害人寄送的存摺及提款卡，交付上手吳姓女子，刑事局查獲唐等3人，擴大清查群組內其餘司機是否涉案。

警方調查，詐騙集團在臉書刊登「找工作」訊息，誘使求職民眾提供人頭帳戶，宣稱每10天薪水1萬1千元，指示將存摺及提款卡寄到超商，得手後匯入騙得贓款。

據調查，吳姓女子（24歲）擔任詐團收簿手，聯繫台中市某「白牌」計程車叫車群組負責人唐姓男子（27歲），告知領取人頭帳戶包裹的超商，唐指示旗下計程車司機陳姓男子（30歲）前往領包裹，在街頭交給吳女。

刑事局偵二大隊第二隊鎖定這個收簿集團，11日在台中市北屯區某超商埋伏，趁陳領包裹時逮人，從他身

上及車上查獲3名被害人的存摺及提款卡，再通知唐及吳說明。

3人供稱受指示拿包裹，對內容物不知情，約定代價為車資，但警方發現車上包裹已被拆開，研判犯嫌均知情。

警方檢視唐及陳的手機，發現群組有60多名成員，含計程車司機及叫車乘客，持續清查是否有其餘領取包裹事證；吳的手機沒有群組資料，警方懷疑她已刪除，查扣手機分析中。