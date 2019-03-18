廢死聯盟公布兩本土報告 無辜者恐送命

2019-03-18 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



廢除死刑推動聯盟今上午在立法院公布「廢除死刑正反意見：台灣實證」與「鐵證並不如山：台灣死刑案件判決報告」兩份台灣本土死刑相關報告，研究發現台灣過去十年62件死刑判決，10件有重大瑕疵、32件未能證明屬於預謀犯罪、28件缺乏實證。

廢死聯盟執行長林欣怡表示，從報告中可得知，政府應該負起責任，不應該用「民意支持死刑」的理由繼續在台灣維持死刑制度，因為若人民有更多資訊及死刑替代方案可選擇，堅持死刑的民意是不到兩成的、甚至可以掉到一成不到。

英國在台辦事處代表Catherine Nettleton（唐凱琳）表示，很多人都告訴她，台灣的民意是強烈反對廢死的。民意的反對，也是很多人拿來當作反對台灣加入越來越高漲的國際廢死趨勢的理由。其實，在半世紀前英國廢除死刑的時候，反對者也都把民意當作反對廢死的理由，只是在今天，「死刑」在英國人的腦中早已不是一個選項。

他們相信，死刑不該存在於像是台灣這樣一個民主又尊重人權的社會。目前社會上關於廢死的討論，都流於過度簡化。大家都相信，辯論廢死與否議題的人，都是想要為這社會找到最好的出路，一定會在這兩份報告裡面找到很多有用的資訊，希望正反雙方都會覺得這兩份提供了清楚、明瞭、立論充分的報告對於廢死這個重要議題的辯論有很大幫助。

「死刑專案」共同執行長Saul Lehrfreund雷紹爾律師指出，本研究超越民調典型的「贊成/反對」簡單提問，涵括民意底下極其重要的細微差別。若要說民意強烈支持維持死刑以致廢除死刑窒礙難行，研究結果並不支持這樣的論調，民意在此反倒只是乍看下牢不可破，事實遠非如此。民意支持死刑，顯然是以堅信死刑施行公平無虞且決不犯錯誤殺無辜為前提。

他說，將本研究與台灣冤錯假案的研究結果並陳，就能知道：如果沒有修正相關錯誤，而且無辜之人可能被判死送命，在這種情況下不能施行死刑，這是無可迴避的現實。這些相關研究清楚顯示：民眾面對抽象提問時，一般較支持死刑；即使如此，如果政治領導力發揮作用，且人權理據明確清晰－包括接納世上沒有完美刑事體系的事實，民眾還是會接受廢除死刑。