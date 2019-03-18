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高雄製毒廠搜出9700多萬現鈔 創史上紀錄

2019-03-18 14:15聯合報 記者林伯驊╱即時報導

檢警清點發現共查扣9700萬元。記者林伯驊／翻攝
檢警清點發現共查扣9700萬元。記者林伯驊／翻攝
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橋頭地檢署一周前指揮高雄及新北警方攻堅疑似製毒工廠，竟在仁武、鳥松區兩處民宅查獲4500萬元現鈔，檢警隔幾天再度地毯式搜索，再從鳥松據點的裝潢夾層內，找到一綑綑共5200萬元，總計高達9700萬元，由於另扣得製毒器具、安非他命及K他命等，檢警高度懷疑已有成品出貨，才收到大量贓款，深入追查中。

檢警當時攻堅逮捕黃姓男子（33歲）、妻子紀女（33歲），紀女訊後依涉犯製造及販賣二級毒品罪嫌，聲押獲准，黃則因拒捕跳下3樓摔斷腿，仍戒護治療中；對於兩人在製毒集團扮演的角色，檢警不排除是身兼製毒後，再負責販賣，但紀女全盤否認知情，待深入釐清。

據了解，全案為新北市刑大查緝毒品向上溯源，掌握上游工廠疑似藏身高雄，橋頭地檢署主任李廷輝、檢察官鍾仁松指揮新北市刑大、高市警三民二及仁武分局等單位成立專案小組偵辦，監控數月，3月11日到仁武區名湖街、鳥松區忠義路搜索。

不料員警荷槍實彈到仁武區名湖街民宅，黃姓夫妻察覺不對勁想逃跑，黃姓男子從3樓一躍而下，但腿部骨折傷重遭逮，警方另於屋內控制紀女，並搜出製毒原料、工具等，令警方驚訝的是，兩處都搜出存放大筆現金，總計4500萬元。

檢警相隔4天，上周五再度動員人力做地毯式搜索，果然在鳥松區處所內的裝潢夾層中，藏著5200萬元、手槍1枝、子彈352發，光是現金就合計高達9700萬元，創毒品案件的紀錄。

檢警研判，毒品可能已經出貨才收到鉅款，除了釐清黃姓夫妻檔的角色，也要繼續追查幕後集團；針對9700萬元則會偵辦是否涉及洗錢防制罪嫌。

鉅額的現鈔都捆好，檢警懷疑毒品出貨後收到的贓款。記者林伯驊／翻攝
鉅額的現鈔都捆好，檢警懷疑毒品出貨後收到的贓款。記者林伯驊／翻攝
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檢警於鳥松區的處所，裝潢夾層內查獲現鈔。記者林伯驊／翻攝
檢警於鳥松區的處所，裝潢夾層內查獲現鈔。記者林伯驊／翻攝
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