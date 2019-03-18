海上喋血兇嫌先押解歸 「穩鵬」鮪釣船23日才返台

2019-03-18 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



屏東東港籍遠洋漁船「穩鵬號」上月發生劫船事件，經海巡署特勤小組東搭機到當地租用東港籍漁船「兆豐277號」登船攻堅，迫使菲籍大副Aurelio投降就勤後，海巡署「巡護八號」護送今早7時許穩鵬號返回高雄港。記者邱奕能／攝影 分享 facebook

我國籍「穩鵬」鮪釣漁船2月20日印度洋公海發生喋血案，台灣時間3月2日22時10分順利將菲律賓籍兇嫌制伏，兇嫌在海巡署「巡護八號」巡護船戒護下，今天3月18日押解返國，海巡署今天舉辦「巡護八號」巡護船返航記者會；但實際上除了嫌犯返台以外，發生喋血案的穩鵬號，估計要到本月23日，才會回到台灣。

不只穩鵬號沒有回來，包括喋血案的目擊證人、船長還有輪機長等案件重要關係人，也都還沒有返台。農委會漁業署表示，命案現場的「穩鵬」漁船，目前在2名漁業署觀察員及4名海巡署人員的戒護下，已在返航途中，預計23日返台。

海巡署「巡護八號」巡護船為何沒有戒護 「穩鵬」漁船一同返台？農委會漁業署副署長林國平表示，海巡署的業務他沒辦法回答，但是穩鵬號喋血案因為涉及刑事案件，穩鵬號就是刑事案件案發的現場，這案子也應該要回到刑事調查，是經由調查系統指揮。

林國平說，穩鵬號現在船上也有我國的觀察員，海巡的官員也在，可能是巡護船受到檢察官的指揮，可能檢察官也有不同的考量，各界都有在協助穩鵬號，過幾天就回來了。

他說，這次事件台灣漁船也幫很多忙，等到穩鵬號回台後，漁工的傷亡賠償、撫卹都得到妥善處理後，擇期針對本案有功之船公司，及船長等相關人員給予公開表揚。

「穩鵬」漁船海上喋血案，該署24小時漁業監控中心於接獲通報後，立即洽請國家搜救指揮中心及外交部等單位聯繫案發海域附近國家搜救單位協助救援，並商請鄰近案發海域之我國籍「鴻福88號」及「上豐3號」漁船立即停止作業，前往救援及協尋落海失蹤者。

鴻福88號董事長吳宗憲表示，他的船正好在印度洋作業，就在穩鵬號附近，因此第一時間接獲漁業署的通知，就停止作業、前往現場救人；上豐3號施姓老闆娘表示，她並不認識穩鵬號，只是在海上就要互相幫忙，她的船航行三天協助印尼船員送醫，一切以救人為先。