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凌晨亮水果刀搶超商 雨衣歹徒得手5000元

2019-03-18 11:53聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

基隆市某超商昨凌晨1時許，有名歹徒身穿雨衣，頭戴半罩式安全帽，還以口罩遮住臉部，佯裝要買飲料，卻趁大夜班當班女店員不備，亮出預藏西瓜刀行搶，搜刮走5000元現鈔後逃離現場。

警方獲報全力偵辦中，已掌握特定犯嫌，正循線追查。

基隆市昨凌晨有名歹徒身穿雨衣，頭戴半罩式安全帽，還亮刀行搶超商，得手5000元。...
基隆市昨凌晨有名歹徒身穿雨衣，頭戴半罩式安全帽，還亮刀行搶超商，得手5000元。記者賴郁薇／攝影
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