穩鵬喋血菲籍大副押返台 海巡署公布營救過程

2019-03-18 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



屏東東港籍遠洋漁船「穩鵬號」上月發生劫船事件，經海巡署特勤小組東搭機到當地租用東港籍漁船「兆豐277號」登船攻堅，迫使菲籍大副Aurelio投降就勤後，海巡署「巡護八號」今早7時許護送穩鵬號返抵高雄港，並公布援救過程。

穩鵬號漁船上月20日在斯里蘭卡船員械鬥，造成船上24名船員中，1名菲籍船員死亡、2名印尼籍船員重傷及7名船員（2名菲籍、5名印尼籍）失蹤；台籍船長陳振茂、輪機長高信光、漁業署觀察員楊文斌跳海逃生，被鄰近漁船救起。

海巡署獲報後，派遣偵防分署4名特勤人員，先行搭機前往斯里蘭卡，再轉搭乘漁船前往事發海域救援，參與援救任務的特勤隊小隊長今也公布援救過程。

他說，在抵達案發海域前一天，特勤小組就先以無線電與漁船「鴻福88號」取得聯繫，並從穩鵬號船長及輪機長獲得初步情資，隔天抵達目標海域，特勤人員隨即將船長及輪機長，再接駁到漁船「兆豐277」號上，並在距離「穩」船60到70公尺處實施偵查。

偵查過程中，海巡署指出，菲籍大副採用電力設備纏繞在船舷兩側，阻止其他人員攀登，同時再駕駛台窗戶放置魚叉，以便攻擊登上駕駛台的人員，另，菲籍犯嫌將厚紙板遮蓋駕駛台上所有窗戶，意圖隔絕外界偵查。