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「送中條例」的圖謀 從港人在台殺人無法引渡談起

穩鵬喋血凶嫌押抵台偵訊 恐怖凶器曝光

2019-03-18 10:02聯合報 記者林伯驊邱奕能╱即時報導

菲律賓籍Aurelio（右二）為船上的大副。記者林伯驊／攝影
菲律賓籍Aurelio（右二）為船上的大副。記者林伯驊／攝影
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屏東東港籍鮪釣船「穩鵬號」上月20日發生海上喋血案，海巡署派「巡護八號」趕赴、另組人馬搭機再租船前往印度洋海域，奪回穩鵬號主控權，並押解凶嫌菲律賓籍大副Aurelio至巡護八號船上；歷經前後26天航程，今天上午返抵高雄港，海巡也從船上查扣多支改造長型刀具，並將Aurelio移送屏檢偵訊，深入釐清行凶動機及過程。

海巡署指出，此次喋血案造成1名菲籍船員死亡、2印尼籍船員重傷，及7船員失蹤；台籍船長陳振茂、輪機長高信光、觀察員楊文斌皆平安；目前重傷者於斯里蘭卡救治，其餘船員則搭穩鵬號，死者大體也冰存穩號船上，由海巡2特勤人員及2漁業署觀察員戒護返航，預計3月抵台。

海巡署初步調查，菲律賓籍Aurelio（35歲）是「穩」號船上大副，受船長相當倚重，大家稱呼他暱稱「Paul」疑似先與同為菲律賓籍的船員發生口角，進而失控持自己改裝的長刀、魚標槍行凶，但海巡人員接觸他時，他無法清楚表達案發過程，需深入詢問。

穩鵬號號共24名船員，上月20日在模里西斯路易斯港東北方1582海浬的公海上發生喋血案，Aurelio涉嫌口角後砍死1人，2重傷，並逼11船員跳海，我國獲悉後轉通報發布救援消息，我國籍「鴻福88號」、「上豐3號」先趕抵分別救出落水者。

海巡署隔日緊急派遣「巡護八號」出勤，另海巡4名特勤人員與漁業署人員搭機前往斯里蘭卡，再轉租「兆豐277號」前往案發海域；「兆」號3月2日接近穩鵬號，並對船上Aurelio心戰喊話，終於迫使他自行下船游泳投降，待與巡護八號會合後，押解Aurelio駛往台灣。

海巡查扣凶嫌使用的自製武器。記者林伯驊／攝影
海巡查扣凶嫌使用的自製武器。記者林伯驊／攝影
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「穩鵬號」海上喋血案凶嫌Aurelio（左三）今天押解抵台。記者林伯驊／攝影
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海巡巡護八號緊急出勤，成功將凶嫌押解回台。記者林伯驊／攝影
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