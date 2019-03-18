穩鵬喋血凶嫌押抵台偵訊 恐怖凶器曝光

菲律賓籍Aurelio（右二）為船上的大副。記者林伯驊／攝影 分享 facebook

屏東東港籍鮪釣船「穩鵬號」上月20日發生海上喋血案，海巡署派「巡護八號」趕赴、另組人馬搭機再租船前往印度洋海域，奪回穩鵬號主控權，並押解凶嫌菲律賓籍大副Aurelio至巡護八號船上；歷經前後26天航程，今天上午返抵高雄港，海巡也從船上查扣多支改造長型刀具，並將Aurelio移送屏檢偵訊，深入釐清行凶動機及過程。

海巡署指出，此次喋血案造成1名菲籍船員死亡、2印尼籍船員重傷，及7船員失蹤；台籍船長陳振茂、輪機長高信光、觀察員楊文斌皆平安；目前重傷者於斯里蘭卡救治，其餘船員則搭穩鵬號，死者大體也冰存穩號船上，由海巡2特勤人員及2漁業署觀察員戒護返航，預計3月抵台。

海巡署初步調查，菲律賓籍Aurelio（35歲）是「穩」號船上大副，受船長相當倚重，大家稱呼他暱稱「Paul」疑似先與同為菲律賓籍的船員發生口角，進而失控持自己改裝的長刀、魚標槍行凶，但海巡人員接觸他時，他無法清楚表達案發過程，需深入詢問。

穩鵬號號共24名船員，上月20日在模里西斯路易斯港東北方1582海浬的公海上發生喋血案，Aurelio涉嫌口角後砍死1人，2重傷，並逼11船員跳海，我國獲悉後轉通報發布救援消息，我國籍「鴻福88號」、「上豐3號」先趕抵分別救出落水者。