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海巡署巡護八號遠渡重洋 押返喋血案菲籍凶嫌

2019-03-18 08:50中央社 高雄18日電

菲籍嫌犯被押至巡護八號。圖／海巡署提供
菲籍嫌犯被押至巡護八號。圖／海巡署提供
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屏東東港籍漁船穩鵬號2月20日在模里西斯海域發生海上喋血案，海巡署巡護八號馳援，3月初勸降菲籍凶嫌，於今天押返高雄，行政院副院長陳其邁將到場慰勉出勤人員辛勞。

鮪釣大型漁船穩鵬號船上共有24人，2月20日凌晨2時許發生海上喋血案，船上1名菲律賓籍大副因管理問題與其他漁工發生口角，憤而持刀砍死2名菲籍船員，並逼其他船員跳海，造成1名菲籍、5名印尼籍船員落海失蹤。船上3名台籍船員、6名菲籍及6名印尼籍船員2月22日被友船鴻福88號、上豐3號等救起，僅剩嫌犯在船上。2名印尼籍重傷漁工於3月2日送抵斯里蘭卡就醫。

案發後，海巡署除調派巡護八號加速趕赴案發海域救援，也派出特勤隊員搭機馳援。特勤隊員2日向嫌犯心戰喊話，終於勸服投降，將他先上銬、扣押在鴻福88號前甲板輪班監管，定時給予飲水及食物。死亡的2名菲籍漁工遺體暫置放在穩鵬號冰庫冰存。

巡護八號3日抵達事發海域與救起船員的鴻福88號、上豐3號等會合，特勤隊員押解嫌犯搭乘施放的小艇至巡護八號，將嫌犯扣押在拘留室持續監管，終於在今天返抵高雄港第五海巡隊碼頭，由特勤隊員押上偵防車解送屏東地檢署偵辦。

海巡署艦隊分署規劃隨後將在第五海巡隊召開記者會說明執行「穩鵬號海上喋血案」救援過程，說明案情並公布航程圖及播放相關影片，並由艦上特勤人員為營救處置作為現身說法。

會中還將致贈匾額及紀念品給上豐3號、兆豐277號及鴻福88號的船東及船長，感謝他們及時伸援協助營救。陳其邁、海巡署長陳國恩等將到場慰勉海巡出勤人員辛勞，並感謝友船及時伸出援手救人。獲救的船員家屬也到場致謝。

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