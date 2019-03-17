警政署雷霆掃黑行動 逮捕黑幫35人

2019-03-17 22:11 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



日前台中、高雄發生糾眾鬥毆事件，行政院長蘇貞昌要求整頓治安，更放話若特種行業門口再發生打架事件，地方警察局長就要下台，刑事局為貫徹蘇貞昌日前強力宣示絕不容許特種營業場所內部涉有販毒、槍擊、聚眾鬥毆情事發生，警政署近日發動「專案性雷霆掃黑行動」，選定重點地區，針對近期氣焰囂張、不斷滋事且涉及幫派聚眾或街頭鬥毆暴行的幫派組合聚焦強力打擊。

警政署這次打破以往全國同步慣例，事前全面保密，採指定聚焦打擊，針對囂張不斷滋事且涉及聚眾鬥毆的幫派組合為首波打擊目標，並要求各專案小組監控掌握並迅速檢肅到案，警方今天公布成果，包括台中地區、新北地區的竹聯幫地海堂、仁堂等2案、基隆、台北市的天道盟太陽會、正義會2案、高雄鳳山地區犯罪組合1案，共計5案35人。

警方指出，許姓男子（33歲）是竹聯幫成員，長期橫行台中市太平地區，向商家強迫要求入股東，有被害人不從，就操縱、指揮幫派成員以恐嚇、毀損、妨害自由、傷害等手段迫使被害人屈服，今年2月27日，還涉及在一處汽車旅館聚眾鬥毆、槍擊，警方蒐證後，逮捕許嫌及5名共犯，這個月7日由台中市警察局以涉犯槍砲彈藥管制條例、妨害自由、傷害等罪名檢肅到案。

傅姓男子（42歲）是天道盟成員，平時以販賣毒品牟利，並涉嫌操縱、指揮手下成員以傷害、妨害自由、強盜等不法手段向被害人勒索財物，傅嫌及5名共犯，在這個月12日，由台北市警察局以涉犯妨害自由、傷害等罪名檢肅到案。

葉姓男子（24歲）為竹聯幫成員，平時指揮旗下小弟，不顧公開場所公眾往來安危，當街暴力討債、強押被害人並以傷害、恐嚇等行為牟利，並藉此逞凶鬥狠吸收更多青少年加入，葉嫌等人以新北市蘆洲區為據點積極對外拓展版圖，並涉及今年1月21日新北市五股區觀音山聚眾鬥毆案，葉嫌及4名共犯，這個月13日由新北市警察局以涉犯強盜、妨害自由、傷害等罪名檢肅到案。

溫姓男子（56歲）為天道盟太陽會幹部，平時經常藉端滋擾鬧事，從2002年到2012年間至今，橫行新北市、台北市、基隆等地區，並涉及多起聚眾鬥毆滋事、傷害、妨害自由及恐嚇取財等案件，他還涉及今年1月13日基隆市七堵區實踐路上一處練歌坊聚眾鬥毆案，溫嫌及6名共犯在這個月13日，由刑事局偵查第四大隊及基隆市警察局以涉犯妨害自由、傷害、毀損等罪名檢肅到案。

洪姓男子（27歲）自詡為「鳳山一哥」，他長期橫行高雄市鳳山、三民、苓雅、新興等地區，揪眾滋事，並有暴力討債、強索保護費行為，遇有被害人不從，就指揮幫派成員以恐嚇、毀損、妨害自由、傷害等手段迫使被害人屈服，並涉及一處酒吧聚眾鬥毆案；洪嫌及10名共犯在這個月6日，由高雄市警察局以涉犯恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪名檢肅到案，洪嫌及2名成員被裁定羈押。