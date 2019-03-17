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影／北市萬華街友持刀殺人 作案凶刀曝光

2019-03-17 21:13聯合報 記者李隆揆╱即時報導

涉嫌持刀殺人的51歲柯姓街友昨（16）天上午在環河南路2段一處社區大樓刺傷另一名52歲陳姓街友後逃逸，警方循線追查，今天下午2時許在新北市板橋區一處路口發現柯男，及其用來犯案的凶器，一把長約15公分的彈簧刀，帶回偵詢後，將依殺人罪移送台北地檢署偵辦。

據了解，警方透過查訪、調閱監視器畫面循線追查後，今天下午2時許到板橋區一處路口發現柯男，當時柯男正準備找另一名友人還錢；柯男見警方找上門，對犯行坦承不諱，警方還在柯身上找到一把犯案用的、長約15公分的折疊彈簧刀，柯隨身攜帶在身，刀刃還被磨利，被警方發現時，柯已將刀上血跡清洗乾淨。

警方表示，案發的大樓3樓是社區活動中心，每週六都有教會舉辦活動傳福音，中午會發送便當給參與活動的民眾，所以時常有社區弱勢團體、街友前來參加。

昨天上午8時許，柯男到該社區活動中心準備排隊參加活動時，看見陳男在排隊，便上前表示「這是我的位子」，兩人隨後為了爭搶位子大打出手，柯男一言不合之下，從外套袖口中拿出隨身攜帶的折疊彈簧刀刺向陳男，導致陳男腹、胸、手部受傷，當場鮮血直流。

民眾在3至4樓的樓梯間發現陳男倒臥在地，立刻報警處理，警消到場後，陳男大量出血，已明顯死亡，犯案的柯男已逃離現場。警方循線在柯男帶回後，將依殺人罪移送台北地檢署偵辦。

方還在柯身上找到一把犯案用的、長約15公分的折疊彈簧刀，柯隨身攜帶在身，刀刃還被...
方還在柯身上找到一把犯案用的、長約15公分的折疊彈簧刀，柯隨身攜帶在身，刀刃還被磨利，被警方發現時，柯已將刀上血跡清洗乾淨。記者李隆揆／攝影
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涉嫌持刀殺人的51歲柯姓街友昨（16）天上午在環河南路2段一處社區大樓刺傷另一名...
涉嫌持刀殺人的51歲柯姓街友昨（16）天上午在環河南路2段一處社區大樓刺傷另一名52歲陳姓街友後逃逸，警方循線追查，今天下午2時許在新北市板橋區一處路口發現柯男，及其用來犯案的兇器。記者李隆揆／攝影
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涉嫌持刀殺人的51歲柯姓街友昨（16）天上午在環河南路2段一處社區大樓刺傷另一名...
涉嫌持刀殺人的51歲柯姓街友昨（16）天上午在環河南路2段一處社區大樓刺傷另一名52歲陳姓街友後逃逸，警方循線追查，今天下午2時許在新北市板橋區一處路口發現柯男，及其用來犯案的兇器。記者李隆揆／攝影
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殺人街友
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