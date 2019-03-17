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HBL／破永仁不敗金身 南山65：61奪冠

這裡的勞工超樂意週六加班 工資還不到大陸一半

街友為搶地盤持刀刺死對方 騎單車逃1天遭逮

2019-03-17 17:46聯合報 記者李隆揆╱即時報導

台北市一名年約50歲的柯姓街友昨（16）日上午在萬華區環河南路2段102號3樓樓梯間，為了爭搶休息的位子，與另一名52歲陳姓街友發生口角，兩人一言不合之下，柯拿出一把長約15公分的彈簧刀刺向陳，導致陳腹部、胸部、手臂受刀傷，大量出血後死亡；警方今天下午循線追查，在新北市板橋區找到柯男，將其帶回後，將依殺人罪移送地檢署偵辦。

據了解，柯姓街友上午8時許到環河南路2段102號3樓時，看見陳姓街友席地而坐，柯不滿陳「搶位子」，便出言喝斥，兩人因此吵了起來，柯男一言不合之下拿出一把長約15公分的彈簧刀（含刀刃）刺向陳男，導致陳男腹部、胸部、手臂受傷，當場鮮血直流；隨後柯男下樓、騎單車逃逸，有民眾發現陳男倒臥在3至4樓樓梯間，連忙報警處理，警消到場後，陳男已大量出血、明顯死亡。

據目擊者表示，案發現場「都是血！」，還充滿血腥味；附近住戶表示，該棟大樓3樓是社區活動中心，每週六都會有教會舉辦活動傳福音，活動自上午9時許開始，中午則會發便當給前來參加活動的民眾，所以時常有社區弱勢、街友到場參加活動；雖活動中心平時雖然有門禁，晚上並不開放，但平常仍有街友跑進大樓內，尤其是天氣變冷的時候，街友都躲在樓梯間過夜，有時還直接便溺，使樓梯間充滿異味。

警方透過查訪、調閱監視器畫面，循線追查柯男行蹤，發現柯男平時靠宮廟陣頭臨時工維生，偶爾也在街頭上舉牌打臨工，警方於今天下午到新北市板橋區找到柯男，當時柯男剛好在友人家中，對犯行坦承不諱。警方將柯男帶回偵詢，全案將依殺人罪移送台北地檢署偵辦。

台北市一名年約50歲的柯姓街友昨（16）日上午在萬華區環河南路2段102號3樓樓...
台北市一名年約50歲的柯姓街友昨（16）日上午在萬華區環河南路2段102號3樓樓梯間，為了爭搶休息的位子，與另一名52歲陳姓街友發生口角，兩人一言不合之下，柯拿出一把長約15公分的彈簧刀刺向陳，導致陳腹部、胸部、手臂受刀傷，大量出血後死亡。記者李隆揆／攝影
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街友殺人
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