親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

未來一周天氣變化大！高溫30度再驟降10度

雷霆掃黑專案 刑事局：檢肅5案35人

2019-03-17 17:05中央社 台北17日電

刑事局今天表示，警政署近日發動專案性「雷霆掃黑行動」，鎖定不斷滋事且涉聚眾鬥毆的幫派組合為首波打擊目標，事前全面保密，共檢肅竹聯幫、天道盟所涉的5案35人。

刑事局今天發布新聞稿表示，警政署自6日至15日發動專案性「雷霆掃黑行動」，打破以往全國同步慣例，事前全面保密，透過選定重點地區，針對近期氣焰囂張、不斷滋事且涉及幫派聚眾或街頭鬥毆暴行的幫派組合，列為首波打擊目標，予以強力打擊。

這次雷霆掃黑行動除要求各專案小組監控掌握，並迅速檢肅到案。刑事局指出，專案期間共計檢肅5案35人，包括有台中、新北地區的竹聯幫地海堂、仁堂等2案，以及基隆和台北市的天道盟太陽會、正義會2案，和高雄鳳山地區犯罪組合1案。

其中，33歲許男為為竹聯幫地海堂成員，長期橫行台中市太平地區，強迫商家要求讓他入股，若遇不從者就操縱、指揮幫派成員予以恐嚇、毀損及傷害，迫使被害人屈服，另涉2月27日的汽車旅館聚眾鬥毆、槍擊案，由台中市警察局於3月7日將6嫌檢肅到案。

另，24歲葉男為為竹聯幫仁堂成員，平時指揮旗下小弟當街暴力討債，強押傷害、恐嚇被害人以牟利，並以新北市蘆洲區為據點，積極對外拓展版圖，1月21日還參與新北市五股區觀音山聚眾鬥毆案，由新北市警察局將葉男及4名共犯檢肅到案。

天道盟正義會成員之一的43歲傅男，平時以販毒牟利，並涉嫌操縱、指揮手下成員向被害人勒索財物，台北市警察局於3月12日將6人檢肅到案。

現年56歲的溫男為天道盟太陽會幹部，平時經常藉端滋擾鬧事，自民國91年迄今橫行雙北市和基隆等地區，因涉1月13日基隆市七堵區實踐路練歌坊聚眾鬥毆案，刑事局及基隆市警察局於3月13日將7人檢肅到案。

自詡為「鳳山一哥」的27歲洪男，長期橫行於高雄市鳳山、三民、苓雅、新興等地區聚眾滋事，並暴力討債、強索保護費，因涉酒吧聚眾鬥毆案，由高雄市警察局於3月6日將11嫌檢肅到案，洪男及2名成員經法院裁定羈押。

警察幫派
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

友人死怪醫療疏失 男揪眾打砸診所

2019-03-17 13:27

影／酒後上廁所互嗆對方「你有多大」 一動手全被法辦

2019-03-17 13:25

吸毒恍神路旁亂塗鴉 警路過剛好逮回去

2019-03-17 12:48

男酒後氣憤糾紛未解 持木棒毆人被搜出槍

2019-03-17 11:59

真神！搶嫌車號117貼成147 警仍猜得出逮到人

2019-03-17 10:58

吃水深沒漁貨 整船都私菸

2019-03-17 00:52

私菸卸貨 不知對面情侶是警扮的

2019-03-17 00:26

清晨6點警出奇兵 酒店查獲毒品

2019-03-17 00:04

警一句「近來好嗎？」 讓熟面孔毒蟲認了

2019-03-16 19:50

男兒身胸部卻突出警也狐疑 原來暗藏19包毒品

2019-03-16 16:51

北市警攻堅涉毒酒店 帶回43人含1未成年客

2019-03-16 16:37

連鎖宵夜店老闆竟吃「喪屍藥」 與警說話慢半拍

2019-03-16 16:21

影╱中山區酒店開毒趴 警方一舉破獲抓25人

2019-03-16 14:45

天道盟大哥逼汽車業務簽本票 警方組專案小組逮捕

2019-03-16 14:24

北市萬華2男械鬥 1人腹部受刀傷當場死亡

2019-03-16 14:07

影╱還清借款仍被罵「垃圾」 男子開槍洩憤被捕

2019-03-16 14:06

襪子故鄉不平靜 街坊盛傳知名民代住處和車子被開槍

2019-03-16 14:06

中山區酒店暗藏毒品 警方帶回數十人調查

2019-03-16 13:56

影╱漁船吃水深 海巡一查滿暗艙私菸

2019-03-16 12:18

北市警動員916警力掃黑 3日查獲9人4槍46子彈

2019-03-16 11:44

轎車繩拖貓遭網撻伐 車主喊冤：疑被人惡作劇

2019-03-16 11:39

2千萬元大陸私菸藏密艙封死闖關 海巡逮11人

2019-03-16 11:31

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

正妹美容師脫光求復合 男友推開報警：她想性侵我

2019-03-17 09:29

影／騎士慘遭吊車纜線割喉 行車記錄器驚悚全都錄

2019-03-17 09:58

千萬超跑撞成廢鐵 這處「墳場」為何讓人打死不退

2019-03-17 09:00

消防小隊長酒後性侵正妹女隊員 免職關12年賠409萬

2019-03-17 12:47

日籍一家子來台自由行 迷糊老爸把全家護照現金搞丟了

2019-03-16 20:04

2500元買到高一少女初夜 6旬阿伯爽完就被告了

2019-03-17 12:22

台中清水驚傳民宅火警 1人疑逃生不及命喪火場

2019-03-16 21:43

「明早上班先睡了」成遺言 七年級生猝死家屬錯愕

2019-03-17 14:28

短裙OL遭痴漢尾隨強脫內褲欲性侵 房東竟要她解約搬走

2019-03-17 12:11

開保時捷載子上北宜兜風 自撞山壁後又慘遭Smart追撞

2019-03-17 14:57

OL返家遇狼襲 房東嫌「太漂亮也是麻煩」逼搬家

2019-03-17 11:57

人夫染指少女口交又性交 返家遇她父母露餡吃官司

2019-03-17 08:50

借帳戶匯車票錢 花蓮傳疑似詐騙新手法

2019-03-16 20:24

台南市凱旋路公寓火警 疑機車失火冒大量濃煙

2019-03-17 01:14

變態養父逼8歲女兒口交 不顧哭喊塗滑劑摀嘴硬上

2019-03-17 11:11

影／大火逃生女子裹棉燒傷 消防人員：正確作法

2019-03-17 12:12

婦偷生第5胎卻送人 10年找不回兒子後悔自首被判刑

2019-03-17 08:15

代理老師不滿解聘 網留言「搶我工作殺你全家」判緩刑

2019-03-16 20:11

不爽愛車被拖吊 男子直奔拖吊場劫車判刑3月

2019-03-16 23:05

台南凌晨公寓火災15人嗆傷送醫 疑電線走火釀災

2019-03-17 10:31

私菸卸貨 不知對面情侶是警扮的

2019-03-17 00:26

校園玩蛇板運動出意外 小女兒哭紅雙眼

2019-03-16 18:59

她逆向騎車判免罰 法官：警躲隱密處蒐證違法

2019-03-17 10:00

還沒投到票命就沒了 彰化老翁昏倒在圈選處送醫不治

2019-03-16 22:40

小黃超速原因是被歹徒狹持？法官信了撤銷罰單

2019-03-17 11:04

台南東區五樓公寓冒濃煙10多人嗆傷

2019-03-17 01:12

真神！搶嫌車號117貼成147 警仍猜得出逮到人

2019-03-17 10:58

黑道談判被打癱 判賠1612萬

2019-03-17 00:13

清晨6點警出奇兵 酒店查獲毒品

2019-03-17 00:04

警一句「近來好嗎？」 讓熟面孔毒蟲認了

2019-03-16 19:50

巴國男子性侵還辯「台女獻身」 法院判得關3年8月定讞

2019-03-17 14:42

影／酒後上廁所互嗆對方「你有多大」 一動手全被法辦

2019-03-17 13:25

吃水深沒漁貨 整船都私菸

2019-03-17 00:52

被大車撞 休旅車衝進人氣烤鴨店

2019-03-17 00:08

廢棄物場大火竄濃煙 附近住戶受不了也火大了

2019-03-17 11:13

她吃藥吸毒送命 他見死不救挨告

2019-03-17 00:24

雙黃線直接切出來撞轎車 機車騎士落跑辯：又沒來找我

2019-03-17 09:36

吸毒恍神路旁亂塗鴉 警路過剛好逮回去

2019-03-17 12:48

前女友另結新歡 員警恐嚇踹門判拘役

2019-03-17 14:08

沒給漱口就酒測 警察取締瑕疵讓他獲判無罪

2019-03-17 15:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top