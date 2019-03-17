雷霆掃黑專案 刑事局：檢肅5案35人

2019-03-17 17:05 中央社 台北17日電



刑事局今天表示，警政署近日發動專案性「雷霆掃黑行動」，鎖定不斷滋事且涉聚眾鬥毆的幫派組合為首波打擊目標，事前全面保密，共檢肅竹聯幫、天道盟所涉的5案35人。

刑事局今天發布新聞稿表示，警政署自6日至15日發動專案性「雷霆掃黑行動」，打破以往全國同步慣例，事前全面保密，透過選定重點地區，針對近期氣焰囂張、不斷滋事且涉及幫派聚眾或街頭鬥毆暴行的幫派組合，列為首波打擊目標，予以強力打擊。

這次雷霆掃黑行動除要求各專案小組監控掌握，並迅速檢肅到案。刑事局指出，專案期間共計檢肅5案35人，包括有台中、新北地區的竹聯幫地海堂、仁堂等2案，以及基隆和台北市的天道盟太陽會、正義會2案，和高雄鳳山地區犯罪組合1案。

其中，33歲許男為為竹聯幫地海堂成員，長期橫行台中市太平地區，強迫商家要求讓他入股，若遇不從者就操縱、指揮幫派成員予以恐嚇、毀損及傷害，迫使被害人屈服，另涉2月27日的汽車旅館聚眾鬥毆、槍擊案，由台中市警察局於3月7日將6嫌檢肅到案。

另，24歲葉男為為竹聯幫仁堂成員，平時指揮旗下小弟當街暴力討債，強押傷害、恐嚇被害人以牟利，並以新北市蘆洲區為據點，積極對外拓展版圖，1月21日還參與新北市五股區觀音山聚眾鬥毆案，由新北市警察局將葉男及4名共犯檢肅到案。

天道盟正義會成員之一的43歲傅男，平時以販毒牟利，並涉嫌操縱、指揮手下成員向被害人勒索財物，台北市警察局於3月12日將6人檢肅到案。

現年56歲的溫男為天道盟太陽會幹部，平時經常藉端滋擾鬧事，自民國91年迄今橫行雙北市和基隆等地區，因涉1月13日基隆市七堵區實踐路練歌坊聚眾鬥毆案，刑事局及基隆市警察局於3月13日將7人檢肅到案。

自詡為「鳳山一哥」的27歲洪男，長期橫行於高雄市鳳山、三民、苓雅、新興等地區聚眾滋事，並暴力討債、強索保護費，因涉酒吧聚眾鬥毆案，由高雄市警察局於3月6日將11嫌檢肅到案，洪男及2名成員經法院裁定羈押。