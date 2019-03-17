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偽檢警詐騙獨居長者 刑事局逮車手頭

2019-03-17 15:00中央社 台北17日電

以鄭姓男子為首的詐騙車手集團去年底遭北市警成功攔阻逮2嫌，未料今年1、2月又假冒檢警機關持續詐騙數名獨居長者，刑事局循線成功逮獲4名未成年車手和車手頭鄭男。

詐騙集團於去年底以假冒檢察官、警察身分，向受害民眾佯稱其金融帳戶遭盜用，且涉及投資詐騙，要求受害民眾多次到金融機構領取現金並交付給車手，受害人共遭騙新台幣193萬元，事後驚覺有異，才向台北市警察局文山第一分局報案並配合查緝。

文山一分局於去年12月3日受害人再度面交款項給詐騙集團時，趁勢逮捕19歲吳男和24歲李男2名車手，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，並攜手刑事局偵查第七大隊第三隊擴大偵辦假檢警詐騙案。

經追查發現，此詐騙集團幹部於今年1月23日再度透過電話指揮車手到北市北投區義方街犯案，刑事局和文山一分局警力即時趕赴到場，現場逮捕2名未成年車手。

遲不悔改的詐騙集團又在今年2月27、28日傳真偽造的刑事傳票和監管科收據等假公文詐騙民眾，刑事局和桃園市警察局蘆竹分局獲報後，循線追查於2月28日在桃園市蘆竹區南山路逮捕1名未成年車手，他供稱是由車手頭鄭男所招募，並從另1名未成年車手拿到詐騙用的工作手機。

刑事局調查蒐證、掌握鄭男行蹤後，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，於今年3月15日偕蘆竹分局共同執行拘提鄭男到案，並搜索其住所和車輛。

現場查扣到詐騙用手機，以及有檢察官署名的假公文等詐騙犯罪物證，全案依法送辦。

刑事局今天表示，本案被害人分別為54歲、74歲及71歲的長者，多為獨居且經濟狀況良好，詐騙集團判定獨居長者少與人來往、相關防詐資訊不足且思考判斷力退化，予以鎖定設局詐騙，呼籲民眾善用「165反詐騙諮詢專線」提出檢舉、諮詢。

詐騙集團車手檢察官
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