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影／吸毒母遭警盤查 2歲兒怕得緊抱她不放

2019-03-17 14:32聯合報 記者林伯驊╱即時報導

毒品列管人口的高雄朱姓女子，昨天下午警方盤查發現錢包內涉嫌有玻璃吸食器及安非他命殘渣，她趕緊辯稱「要拿去丟掉的」，仍被帶回偵辦；她當時帶著2歲兒子，緊抱著她，又懵懂看著毒品，警方相當疼惜也同步聯繫社會局到場，最後協調由前夫暫時照顧，朱女今上午被依毒品罪嫌送辦。

警方調查，朱姓女子（35歲）是毒品人口需定期採驗尿，離婚後目前無業、撫養2歲及10月大的孩子，租住在小港區康莊路附近，轄區警方對她相當熟悉。

小港分局漢民路所巡佐葉明見、警員蔡程莛昨天下午6點50分許巡邏看見朱女在租處樓下的洗衣店，不料朱女見狀立即將1袋東西放到旁邊娃娃機店，警方便上前盤查，請她將身上物品拿出來，在一個神奇寶貝圖案錢包內，果然有玻璃吸食器，內殘留不少粉末。

朱女起初都稱「就沒東西啊！」但當員警看見吸食器，她辯稱「我哥要拿出去丟掉的」、「最近驗尿都有通過」，經確認吸食器內殘留為安非他命，秤重約0.7公克，朱女到派出所後鬆口承認吸食器等物是她的，警方將她依持有毒品罪嫌送辦，至於有無吸食仍待採尿化驗結果。

由於警方盤查時朱女還帶著2歲兒子，小孩子全程緊緊抱著她，盯著地上吸食器等證物，眼神還跟隨警方翻找的動作，完全不敢說話，令警方很心疼，也通報社工人員前來，經社工與朱女及前夫協調後，將2個孩子先交由前夫安置照顧。

警方盤查朱女時，2歲兒子緊緊抱著她，但目光離不開員警。記者林伯驊／翻攝
警方盤查朱女時，2歲兒子緊緊抱著她，但目光離不開員警。記者林伯驊／翻攝
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警方搜出吸食器及殘留安非他命。記者林伯驊／翻攝
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警方在朱女的造型零錢包內發現毒品。記者林伯驊／翻攝
警方在朱女的造型零錢包內發現毒品。記者林伯驊／翻攝
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朱女是毒品列管人口，昨天下午又被發現持有毒品。記者林伯驊／翻攝
朱女是毒品列管人口，昨天下午又被發現持有毒品。記者林伯驊／翻攝
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毒品社工
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