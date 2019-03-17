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友人死怪醫療疏失 男揪眾打砸診所

2019-03-17 13:27聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

北市東湖路119巷一處診所，14日上午10點30分許，突然有5名男子闖入，一進門就拿棍棒砸毀盆栽、玻璃，完事後立刻到康樂所向警方自首，現場無人受傷。

警方調查，主嫌林姓男子(30歲)與6名友人，因為懷疑已逝邱姓友人，是因為診所的醫療疏失才導致死亡，因此才相約由林男帶頭、2名男子駕車、另4名男子與林手持棍棒到診所內砸毀設備、盆栽、玻璃洩憤，犯案後7人隨即到派出所自首，警方依刑法毀損、醫療法等罪嫌偵辦。

台北市內湖區一處診所被砸。圖/記者廖炳棋翻攝
台北市內湖區一處診所被砸。圖/記者廖炳棋翻攝
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台北市內湖區一處診所被砸。圖/記者廖炳棋翻攝
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