友人死怪醫療疏失 男揪眾打砸診所

2019-03-17 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市東湖路119巷一處診所，14日上午10點30分許，突然有5名男子闖入，一進門就拿棍棒砸毀盆栽、玻璃，完事後立刻到康樂所向警方自首，現場無人受傷。