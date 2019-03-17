真神！搶嫌車號117貼成147 警仍猜得出逮到人

2019-03-17 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



林姓男子遭到通緝，又缺錢花用，向友人借來機車，變造機車車牌，將車號「117」用二條黑色膠帶貼成「147」，隨後騎車行搶李姓女子手提包，以為可以規避警方偵辦；沒想到李女皮包裡一毛錢都沒有，警方調閱監視器，查詢車號見沒有這輛車，仍猜測出真實車號，48小時內將林逮捕，移送法辦。

新北市警中和分局指出，35歲林姓男子有搶奪、毒品前科，已因搶奪案遭到通緝，他無法工作、缺錢花用，上月26日向田姓女性友人借來機車後，打算行搶，又擔心再被警方逮捕；林突發奇想，用二條黑色膠帶將田女的機車車號「117」貼成「147」，同日深夜10時就到中和區中山路二段178巷口行搶。

當晚林看到29歲李姓女子走在暗巷，直接搶走她的手提包，沒想到李女包包內一毛錢都沒有，只有金融卡及證件，讓他大呼倒楣；警方調閱監視器，看出林騎乘機車的車號，當下依照車號查詢，並沒有這輛車的資料。眼尖警員研判，數字經過變造，改用「117」查詢，果然有田姓女車主的資料。