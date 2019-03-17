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私菸卸貨 不知對面情侶是警扮的

2019-03-17 00:26聯合報 記者游明煌／基隆市報導

海巡署前晚在基隆正濱漁港查獲漁船夾藏六百箱私菸。 記者游明煌／翻攝
海巡署前晚在基隆正濱漁港查獲漁船夾藏六百箱私菸。 記者游明煌／翻攝
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澎湖籍「和順興六號」漁船以玻璃纖維把密艙封死，夾藏六百箱大陸私菸，前天深夜從基隆正濱漁港闖關，查緝人員喬裝情侶在漁港對面的色彩屋監看，在卸貨時逮捕盧姓船長等十一人，私菸市價兩千多萬元。基市府將依違反菸酒管理法開罰盧姓船長最高額六百萬元罰款。

海巡署接獲情資，私梟近期欲從台灣北部海域走私，第二巡防區統合第二岸巡隊等海巡單位聯合追查。「和」船十日從澎湖出發，十三日抵達正濱漁港，後來再出港兩趟，海巡人員按兵不動，前天發現漁船回港，且有貨車在港邊等待接應，決定收網。

查緝人員先喬裝成情侶在正濱漁港斜對面的色彩屋監看，等到前晚十一點半漁船駛進港、貨車駛入和平島停放接應，一擁而上逮捕盧姓船長（卅歲）、兩名大陸籍漁工、三名名印尼籍漁工、五名台籍搬運工。

第二巡防區指揮部主任陳志偉指出，一開始搜遍船艙沒發現，辦案人員眼尖找到船艙口有新封痕跡，敲打除掉後看到私菸藏在裡面，原來艙口以玻璃纖維封死掩護，外觀根本看不出來。

盧姓船長供稱，這批貨是在公海「巧遇」大陸不明鐵殼船接貨，商議以卅萬元代價載運回台灣。林姓等搬運工說，是朋友叫他們來搬魚貨，不知道搬的是走私香菸。

海巡署指出，菸品健康捐調漲後，市場低價菸品需求大量增加，私梟才會鋌而走險。

海巡署正濱漁港情侶
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