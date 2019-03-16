詐騙新手法！假姪子跟你借錢週轉是假的

2019-03-16 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



台北市陳姓男子上週接獲一通未顯示電話，乍聽聲音很像姪女，便未留心查證，待噓寒問暖後，該名「假姪女」向陳先生表示想借25萬元週轉，先還清她欠別人的款項，陳疼姪女心切，未進一步確認身分便立刻至郵局匯款，翌日對方又來電表示還缺35萬元，欲向陳先生借款，陳只同意再借款5萬元給她，隔天陳主動關心姪女，才發現根本無此事，趕緊報案。

刑事局指出，詐騙集團假冒同學、親友身分來電裝熟攀談再借錢的詐騙手法，最愛冒用的身分是「姪子」、「姪女」，濫用親友的愛心，詐取金錢。

另名退休的李姓男子上週也接到一通陌生號碼來電，一接起來對方直喊「舅舅」，李一聽聲音跟姪子一模一樣，不疑有他，「假姪子」表示更換電話號碼，請李加入電話簿，因彼此從未以電話連絡過，所以李先生相信並加入「假姪子」的LINE。

隔天又接到「假姪子」來電，表示身上的錢不夠支付在網路購物的費用，想跟舅舅借30萬元週轉，李身上未有大筆金額，「假姪子」便商議借15萬元就好，最後李同意借8萬元，立刻將現金領出存入對方指定的帳戶中。

「假姪子」食髓知味後又來電打算向李先生借款15萬元，但李堅定表示身上已沒錢了，「假姪子」立刻封鎖李先生的LINE，待李先生的電話連絡不上對方了，才驚覺遭詐趕緊至派出所報案。