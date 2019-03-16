濫用海洛因女多重藥物中毒死 毒友遺棄死者母求償

2019-03-16 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市黃姓女子與郭姓毒友是隔壁鄰居，黃女委託郭代購海洛因，2016年6月，黃女因失眠，喝酒，服用8顆安眠藥後，到樓上找郭男施打海洛因後，郭送黃女返家時，黃女突然癱軟、抽搐，郭卻沒有將黃女送醫或報案，將黃女放到住處後就離開，延誤黃女的就醫時機，造成黃女因多重藥物中毒死亡，刑事部分法院判刑。黃女的母親對郭提出民事侵權行為損害賠償7百多萬元，高雄地院審理判郭賠黃女的母親453萬6747元。可上訴。

刑事部分，高雄地院在去年7月宣判，郭姓男子違反毒品危害制條例、遺棄致死等罪，處有期徒刑5年6月。郭已入監服刑。

死者黃女的母親對郭姓男子提告求償，包括舉辦黃女喪葬費72萬元、因為此事故黃女無法再繼續扶養撫養費4百多萬元、精神慰撫慰費用200萬元，共700多萬元。

判決指出，2016年6月12日晚間，郭向綽號「阿文」男子買海洛因，當天晚間黃女去樓上找郭男，當時郭發現黃女注射海洛因後，開始出現重複話語「頭很暈，想睡覺」。之後，郭陪黃女搭電梯下樓，返回黃女租屋處途中，黃女跟郭告知「施用海洛因之前，她已有喝酒及服用8顆安眠藥」，此時黃女身體出現狀況，站立不穩，要攙扶，神請恍惚、眼睛緊閉、進電梯之後頭部後仰，雙手及身體開始抽搐，甚至身體後仰癱軟倒地的嚴重變化。

郭現場沒有將黃女送醫，將黃女扶到住處後，逕自返家，延誤就醫時機，造成黃女因混用酒精、安眠藥及海洛因交互作用，多重藥物中毒死亡。

高雄地院審理後認為，郭幫黃女施打海洛因，使抑制呼吸中樞作用的交互作用加快起速度，遺棄無自救力黃女單獨在租屋處，遺棄行為與黃女死亡結果有先當因果關係，刑事部分已判決。郭男辯稱，他與黃女共同出資買毒品，黃女是否吃8顆安眠藥與酒精後再施用海洛因，是否施用過量等情況，應屬黃女的個人行為，尚難歸責於他。他現在名下沒有任何財產，經濟困頓，在監獄執行，沒有能力負擔高額賠償金。