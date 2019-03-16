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詐騙集團愛扮姪輩騙錢 警籲設防詐密語

2019-03-16 14:38中央社 台北16日電

刑事局今天表示，根據165反詐騙專線統計，3月單週「猜猜我是誰」詐騙手法就有22件是假藉「姪子」「姪女」名義行騙，建議應電話求證或和親友建立防詐密語，以免受害。

刑事局今天發布新聞稿表示，常見詐騙集團假冒同學或親友身分來電裝熟攀談，再藉機借錢詐騙，近來詐騙集團則經常假冒「姪子」「姪女」身分向民眾詐取金錢。

根據警政署165反詐騙專線統計，今年3月4日至10日的「猜猜我是誰」詐騙手法中，假冒「姪子」「姪女」名義者就多達22件，詐騙集團成員會先裝熟表達關心之意，並稱自己已更換電話號碼或LINE ID，讓受害者信以為真，但詐騙最終目的多為借錢或要求匯款。

刑事局指出，一名退休的陳先生日前從家用市話接到一通未顯示來電的問候電話，乍聽聲似姪女便未留心查證，「假姪女」在噓寒問暖後表示想借新台幣25萬元週轉資金，陳先生不疑有他便到郵局匯款至對方指定帳戶，隔日「假姪女」又再度行騙成功，陳先生事後和妹妹電話聊天討論到姪女借款一事，才驚覺遭詐騙。

另一名退休李先生則是在上週接到一通陌生號碼來電，對方一開口就喊「舅舅」辯稱自己換電話號碼，他也覺聲似姪子並加入對方的LINE帳號，隨後隔天接到「假姪子」來電稱想借30萬元週轉，李先生先借8萬元，後來堅定表示自己已沒錢借週轉，竟遭「假姪子」立刻封鎖LINE帳號，才趕忙向警方報案。

刑事局提醒，民眾接到不明來電或LINE訊息問候，建議多加驗證對方身分，若牽涉到借錢或匯款要求，可以直接和當事人電話求證，或是和親友建立防詐專屬約定密語，以便確認身分防詐。

詐騙集團
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