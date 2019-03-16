中山區酒店暗藏毒品 警方帶回數十人調查

2019-03-16 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



台北北市中山分局今天上午7時許獲報林森北路一處酒店有人鬥毆，警方出動快打部隊到場，發現無人打架，現場卻傳出濃厚毒品味道，前往查看發現多處包廂有毒品咖啡包、K他命殘渣袋，當場將負責人、小姐和客人共24人帶回派出所調查。

警方同事也在另一處酒店查獲暗藏毒品，與刑警大隊前往查緝，目前也帶回40餘人前往偵訊。