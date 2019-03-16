影╱漁船吃水深 海巡一查滿暗艙私菸

2019-03-16 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



屏東籍漁船「金財億」號出海作業，今天凌晨進入高雄蚵仔寮漁港，因吃水深，但靠泊安檢時上卻沒漁貨，海巡署人員發現船內設密艙，艙內滿是未稅的「白牌」香菸，共計289箱，估計市價達上千萬元。海巡查扣私菸，並將陳姓船長依違反菸酒管理法查辦。

海巡人員了解，屏東鹽埔籍CT3金財億漁船於3月14日下午3點，自蚵仔寮漁港出海，直到今天凌晨1點，同返回蚵仔寮漁港；金財億出海後，海巡已接獲情資，說有漁船趁假日走私洋菸入境，海巡署偵防分署高雄查緝隊等單位立刻成立專案小組注意可疑漁船動向。

高雄查緝隊與艦隊分署第五海巡隊、南區分署第一一岸巡隊等單位，今天凌晨1點，發現去年曾涉走私洋菸的金財億漁船進入蚵仔寮漁港，發現金財億進港，吃水頗深，明顯異常，趁漁船報關時，登船檢查，發覺漁船上根本沒魚貨，搜查後，果然發現船舷兩側密艙夾藏私菸。

陳姓船長（59歲）與2名越南籍、1名印尼籍漁工對夾藏私菸的事，避口不談。陳姓船長只稱「忘了在那裡載菸」。海巡署依違反菸酒管理法查辦全案，將交由高雄市財政局科罰金，並對漁船擅改船體，私設密艙，也將報由相關主管機關裁罰。