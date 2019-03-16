親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁絕酒駕待何時
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「她是不折不扣的韓粉」苦苓揭黃光芹請辭因這2字

影╱漁船吃水深 海巡一查滿暗艙私菸

2019-03-16 12:18聯合報 記者林保光╱即時報導

屏東籍漁船「金財億」號出海作業，今天凌晨進入高雄蚵仔寮漁港，因吃水深，但靠泊安檢時上卻沒漁貨，海巡署人員發現船內設密艙，艙內滿是未稅的「白牌」香菸，共計289箱，估計市價達上千萬元。海巡查扣私菸，並將陳姓船長依違反菸酒管理法查辦。

海巡人員了解，屏東鹽埔籍CT3金財億漁船於3月14日下午3點，自蚵仔寮漁港出海，直到今天凌晨1點，同返回蚵仔寮漁港；金財億出海後，海巡已接獲情資，說有漁船趁假日走私洋菸入境，海巡署偵防分署高雄查緝隊等單位立刻成立專案小組注意可疑漁船動向。

高雄查緝隊與艦隊分署第五海巡隊、南區分署第一一岸巡隊等單位，今天凌晨1點，發現去年曾涉走私洋菸的金財億漁船進入蚵仔寮漁港，發現金財億進港，吃水頗深，明顯異常，趁漁船報關時，登船檢查，發覺漁船上根本沒魚貨，搜查後，果然發現船舷兩側密艙夾藏私菸。

陳姓船長（59歲）與2名越南籍、1名印尼籍漁工對夾藏私菸的事，避口不談。陳姓船長只稱「忘了在那裡載菸」。海巡署依違反菸酒管理法查辦全案，將交由高雄市財政局科罰金，並對漁船擅改船體，私設密艙，也將報由相關主管機關裁罰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

海巡署高雄查緝隊等單位在金財億漁船上查獲私菸。記者林保光／攝影
海巡署高雄查緝隊等單位在金財億漁船上查獲私菸。記者林保光／攝影
分享
海巡署高雄查緝隊等單位在漁船查獲私菸。記者林保光／攝影
海巡署高雄查緝隊等單位在漁船查獲私菸。記者林保光／攝影
分享

海巡署走私抽菸
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

轎車繩拖貓遭網撻伐 車主喊冤：疑被人惡作劇

2019-03-16 11:39

北市警動員916警力掃黑 3日查獲9人4槍46子彈

2019-03-16 11:44

2千萬元大陸私菸藏密艙封死闖關 海巡逮11人

2019-03-16 11:31

黑衣男攜毒參加「痟濟公」公祭 遭員警查獲

2019-03-16 09:04

行動餐車販毒 敗給「水餃妹」

2019-03-16 00:58

抓到了！高雄郵局搶匪晚間在摩鐵落網 身上剩8萬元

2019-03-15 23:28

淡江女學生命案 伴屍少年：不記得發生經過

2019-03-15 22:20

高市2員警吸安與藥頭接觸頻繁 自家人發現送辦

2019-03-15 21:34

揪出高鐵駭客、扳倒劉泰英悍將調查官 拔擢外站副主任

2019-03-15 20:50

登山隊攀八通關1人疑遇難 4名生還者傳自行折返

2019-03-15 17:25

超商店員遭當街擄走 警抓人查出烏龍尋仇

2019-03-15 17:23

梅片、果凍、咖啡包…宜警破解毒品的偽裝術

2019-03-15 17:07

藏內湖科學園區幫詐團洗錢 8年級生爽開藍寶堅尼超跑

2019-03-15 15:50

毒販拿行動餐車運毒交易 警犬「聞一聞」漏餡了

2019-03-15 15:26

夭壽！老婦人剛領出38萬 遭黑衣人郵局門口搶走

2019-03-15 15:25

怎麼塞的？22名逃逸移工擠進地下箱涵 員警甕中捉鱉

2019-03-15 15:15

影╱不滿被欠20萬元 大包商持刀砍傷小包商

2019-03-15 14:51

志願士兵寢室自殺 空軍司令部：遺憾不捨

2019-03-15 14:09

志航基地接連傳出官兵輕生 阿兵哥：感覺很怪

2019-03-15 13:45

首件本國漁船走私大陸菸絲逾4噸 海巡澎湖海域查獲

2019-03-15 13:26

影╱新生代角頭「鳳山一哥」暴力討債 警半年逮兩次

2019-03-15 13:19

淡江大學女學生命案 伴屍少年轉院排毒

2019-03-15 13:18

到底誰說謊？ 普悠瑪事故通聯錄音檔16時公布

2019-03-15 12:58

市價百萬K他命及88萬現金藏家中 男睡夢中被警叫醒

2019-03-15 11:57

警盤查遭通緝犯拖行受傷 火速追緝噴霧器逮人

2019-03-15 11:32

詐團在印尼設機房嚐到甜頭 又在日本福岡設機房詐財

2019-03-15 11:22

史上最大量貨櫃走私1.5噸毒品 檢警逮1嫌

2019-03-15 10:37

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

陳科名收賄案 關鍵內帳恐爆新北議會集體貪汙

2019-03-16 09:01

普悠瑪通聯音檔曝光！司機第一時間沒回報關了ATP

2019-03-15 17:58

永靖鄉正副主席選舉傳賄選 副主席等4人涉案遭聲押

2019-03-15 13:17

蓋鳥籠鋪石階梯 媒體人李濤被鄰居控占用土地

2019-03-16 09:57

突然開竅了！消防員念書念出興趣考上律師

2019-03-15 16:40

傻眼！495元買IKEA板凳 打開帳單驚覺「運費5000元」

2019-03-16 10:50

志航基地接連傳出官兵輕生 阿兵哥：感覺很怪

2019-03-15 13:45

高市2員警吸安與藥頭接觸頻繁 自家人發現送辦

2019-03-15 21:34

藏內湖科學園區幫詐團洗錢 8年級生爽開藍寶堅尼超跑

2019-03-15 15:50

永靖鄉政壇爆賄選內幕 正副主席選舉傳關鍵票150萬元

2019-03-15 19:23

藍議員貪汙78次緩刑 蘇揆：我聽不下去

2019-03-16 00:58

上月才有命案 隔壁私娼寮兩對男女尋歡被抓

2019-03-15 12:57

怎麼塞的？22名逃逸移工擠進地下箱涵 員警甕中捉鱉

2019-03-15 15:15

浴室、陽台二合一好傻眼 網友：露天溫泉的概念

2019-03-15 18:56

店員收客人破損千元鈔變自己薪資 PO文取暖遭打臉

2019-03-15 16:15

陳科名涉貪收押…行賄關鍵內帳 還有未曝光議員

2019-03-16 00:58

到底誰說謊？ 普悠瑪事故通聯錄音檔16時公布

2019-03-15 12:58

台中工地灌漿工程塌陷 4名工人輕重傷全救出送醫

2019-03-15 16:23

抓到了！高雄郵局搶匪晚間在摩鐵落網 身上剩8萬元

2019-03-15 23:28

老公折衣服猶如「豆腐塊」 網友稱好療癒、想嫁了

2019-03-15 21:47

高雄市警局人事異動 補實公關主任及婦幼隊長

2019-03-15 14:06

淡江女學生命案 伴屍少年：不記得發生經過

2019-03-15 22:20

新聞眼／「雙昌」刻意引導 雙權霸凌司法

2019-03-16 00:58

登山隊攀八通關1人疑遇難 4名生還者傳自行折返

2019-03-15 17:25

夭壽！老婦人剛領出38萬 遭黑衣人郵局門口搶走

2019-03-15 15:25

淡江大學女學生命案 伴屍少年轉院排毒

2019-03-15 13:18

揪出高鐵駭客、扳倒劉泰英悍將調查官 拔擢外站副主任

2019-03-15 20:50

中市太平區文具行火災火勢一度猛烈 幸無人傷亡

2019-03-15 15:50

網購馴龍周邊卻成「蒸籠高手」 網：真的賺到了！

2019-03-15 16:03

同為警友會員他性侵她 被害人請求損害賠償

2019-03-15 23:20

關鍵90秒 員警CPR救回男子一條命

2019-03-15 19:24

影╱不滿被欠20萬元 大包商持刀砍傷小包商

2019-03-15 14:51

痛啊！千萬藍寶堅尼北宜公路撞護欄 「小牛」牛頭毀了

2019-03-16 12:03

影╱新生代角頭「鳳山一哥」暴力討債 警半年逮兩次

2019-03-15 13:19

開名車了不起？ 瑪莎拉蒂違停長庚急診室20分鐘

2019-03-15 15:12

台科大工程館1男墜樓 警：疑偷窺遭發現

2019-03-15 13:43

中部打擊犯罪中心破獲選舉賭盤 逮獲11嫌

2019-03-15 21:14

超商店員遇搶劫...說了這句話歹徒心軟了

2019-03-15 13:58

高市鳳山人口居冠 警針對易肇事12路段取締交通違規

2019-03-16 09:04

網售「情慾芳香劑」RUSH禁藥 男硬掰是廁所用的

2019-03-15 18:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top