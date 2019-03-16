北市警動員916警力掃黑 3日查獲9人4槍46子彈

2019-03-16 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



為防制幫派聚眾鬥毆、暴力事件破壞社會秩序，台北市警方3月12起發動為期3日的掃黑行動，動員916名警力，對230處進行臨檢查察，設142處路檢點，共查獲9名犯嫌、改造槍枝、子彈，其中還包含一名自稱天道盟幹部、涉嫌教唆幫眾暴力討債、擄人勒贖的傅姓嫌犯。

據了解，警方3月12至14日針對轄內較活躍、曾發生街頭鬥毆暴行的幫派組合、易發生聚眾滋事等治安顧慮場所，發動為期3日的專案性「雷霆掃黑行動」，共查獲涉嫌組織犯罪防制條例5人、槍砲條例2人及其他各類犯嫌2人，起獲改造槍枝4枝及子彈46顆等。

其中，也包含一名自稱天道盟幹部的傅姓嫌犯，傅嫌吸收數名幫眾，長期在北部地區教唆幫眾從事暴力討債、擄人勒贖等不法活動，並以販毒為主要經濟來源，警方經蒐證後，將犯嫌一併檢肅到案。

警方表示，將貫徹警政署「掃黑三打策略」，持續不定期規劃掃黑專案，以具體作為展現警方打擊暴力犯罪的決心與強度，呼籲各特種營業場所及易衍生滋事場所業者配合警方執法，營業場所不得有販毒、槍擊、鬥毆等違法情事發生，業者應善盡自主安全管理，設置適當安檢措施，拒絕顧客攜帶毒品、刀械、槍械等違禁物品，發現店內或門前有鬥毆滋事前兆或違法情事，應立即通知警方到場查處。