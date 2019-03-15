揪出高鐵駭客、扳倒劉泰英悍將調查官 拔擢外站副主任

2019-03-15 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



調查局今天公布最新一波外勤處站副主任名單，共有37人獲圈選，這此入選名單均以辦過大案的中生代精英為主，顯示調查局幹部已逐漸年輕化，包括近來偵破天才駭客張啟元案的調查官、偵辦過前國民黨大掌櫃劉泰英案的調查官、破獲史上最大搖頭丸走私案的調查官，全都高升外站副主任，這波人事底定後，也代表調查局即替總統大選準備熱身，未來境外勢力、賄選、國安案件都是偵辦目標。

此波調升名單包括台北市調查處中山站組長蔡耀毅，調升台北市處機動站副主任。蔡耀毅是調查班35期，早年都在北機站服務，偵辦過高院法官集體貪汙案、前消防署長黃季敏黃金索賄案、前基隆市議長黃景泰詐領公款案，被喻為打貪悍將；他調往台北處後，又陸續偵破雅格瑞科技集團吸金案、天才駭客張啟元入侵高鐵案，是辦案中的精英。

另外、台北市調查處專員黃國維，調升台北市調查處松山站副主任，他是調查班33期，外號拼命三郎，早年辦案以重大犯罪為主，偵辦過SOGO案、劉泰英賤賣中廣土地案，近年轉型偵辦重大民生案件，包括喧騰一時的金果王塑化劑案、黑心豬頭皮案、「冠脂妥」高血壓偽藥案，是老練的辦案高手。

同樣是調查班33期的陳國進，早年都是在外事站服務，跑過AIT外勤據點，後來轉型專心緝毒工作，他去年破獲史上最大600公斤搖頭丸走私案，今年又成功攔截從金三角走私的「一帆風順」、「福祿壽」兩款海洛因，起獲224塊高純度海洛因磚，號稱緝毒王子；他因緝毒有功，從台北市調查處緝毒組長，拔擢士林站副主任。

偵辦前中研院長翁啟惠案的台北市調查處機動站組長楊任之，此次也直升機動站副主任。

其他升遷名單包括台北市調查處情報雙箭頭、外事站組長陳秀銘，調升台北市調查處外事站副主任；台北市調查處中山站組長陳敏海，調升中正站副主任。

新北市調查處板橋站組長黃國義，調升板橋站副主任；國安站秘書黃慶源、調升新北處重新站副主任；新北處機動站組長朱晉弘、調升雙和站副主任；嘉義縣調查站秘書袁道民、調升雙和站副主任。