漁船涉走私逾4000公斤菸絲 市價約2900萬元

2019-03-15 17:14 中央社 嘉義縣15日電



海巡署偵防分署嘉義查緝隊昨天在澎湖四角嶼海域查獲漁船涉嫌走私重量約4080公斤的菸絲，市價約新台幣2900萬元，若製成香菸成品銷售，國庫將損失稅金近1700萬元。

海巡署嘉義查緝隊今天發布新聞指出，日前接獲線報，有不法集團將以漁船走私菸絲，再伺機送台灣地下工廠製成私菸轉賣牟利，昨天會同布袋海巡隊等單位，於澎湖四角嶼海域攔截本國籍漁船涉嫌走私204箱菸絲，重量約4080公斤。

海巡署嘉義查緝隊長李文樑表示，過去都以香菸成品走私，因菸絲較不占空間，且被查獲後，依照查獲物價值換算罰則較輕，導致走私模式改為以菸草進到台灣後，再由工廠加工製造成香菸暴利更大，因此，近年來發展出走私菸絲回台製造香菸成品。

嘉義查緝隊說，所查獲4080公斤菸絲，約可製成29萬1400包香菸，市價約2900萬元。以每包20支的合法進口紙菸為例，每包進口紙菸稅捐約57.7元，若製成香菸成品銷售，國庫將損失稅金近1700萬元。

嘉義查緝隊表示，許姓船長供稱是在領海12浬內所載運，因此，全案依違反菸酒管理法函送澎湖縣政府裁處；查扣的菸絲已移往澎湖縣政府菸酒科倉庫保管。

嘉義查緝隊說，根據菸酒管理法相關規定，運輸私菸遭查獲，將處物品查獲時現值1倍以上、5倍以下罰鍰，但最高以600萬元為限。這起走私菸絲價值已超過上限，就會處以600萬元罰鍰。