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藏內湖科學園區幫詐團洗錢 8年級生爽開藍寶堅尼超跑

2019-03-15 15:50聯合報 記者李奕昕╱即時報導

高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌，藏身台北市內湖科學園區，以合法貿易公司掩護，短短4個月經手高達6億元，因獲利豐厚，他駕駛藍寶堅尼及保時捷跑車代步，刑事局逮捕高等7人，研判替詐騙集團洗錢

警方調查，高姓男子（28歲）虛設貿易公司，在台北市內湖科學園區的商辦大樓承租辦公室，表面經營汽車、食品、化妝品及電子零件生意，實際設置水房洗錢，吸收就讀國、高中時的同學及學弟，擔任電腦轉帳及收錢外務人員。

警方說，水房採「甲地收錢、乙地放錢」手法，結合大陸同夥，在兩岸收放台幣及人民幣，抽取經手金額1%至4%為手續費，客戶遍及台北、桃園及台中市。

刑事局偵九大隊第三隊接獲線報，去年中旬展開調查，本月8日搜索水房及犯嫌住處，逮捕高等7人；高等人坦承洗錢，供稱不清楚來源，可能是賭博網站。

據調查，去年10月起水房經手6億元，獲利1100萬元，單日最高經手3900萬元，獲利80萬元，因金額龐大，且犯嫌持有大陸身分證影本、U盾及銀聯卡，警方懷疑是幫兩岸詐騙集團洗錢。

警方查獲存款500多萬元的在台帳戶，從高的住處查扣1輛藍寶堅尼、1輛保時捷跑車，市價分別為1200萬元、400萬元，顯示不法獲利驚人。

1名犯嫌住處被搜出2把仿金牛座改造手槍及11顆子彈，警方研判他向客戶收取現金時帶槍防身，詢後將高等7人依洗錢防制法、銀行法、槍砲罪嫌移送法辦，高被收押，其餘6人獲交保。

高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌，藏身台北市內湖科學園區，因獲利豐厚，他駕駛藍寶堅尼...
高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌，藏身台北市內湖科學園區，因獲利豐厚，他駕駛藍寶堅尼及保時捷跑車代步。記者李奕昕／攝影
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高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌，藏身台北市內湖科學園區，因獲利豐厚，他駕駛藍寶堅尼...
高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌，藏身台北市內湖科學園區，因獲利豐厚，他駕駛藍寶堅尼及保時捷跑車代步。記者李奕昕／翻攝
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高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌，藏身台北市內湖科學園區，因獲利豐厚，他駕駛藍寶堅尼...
高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌，藏身台北市內湖科學園區，因獲利豐厚，他駕駛藍寶堅尼及保時捷跑車代步。記者李奕昕／翻攝
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高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌，藏身台北市內湖科學園區，因獲利豐厚，他駕駛藍寶堅尼...
高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌，藏身台北市內湖科學園區，因獲利豐厚，他駕駛藍寶堅尼及保時捷跑車代步。記者李奕昕／翻攝
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高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌，藏身台北市內湖科學園區，因獲利豐厚，他駕駛藍寶堅尼及保時捷跑車代步。記者李奕昕／翻攝
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高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌，藏身台北市內湖科學園區，因獲利豐厚，他駕駛藍寶堅尼及保時捷跑車代步。記者李奕昕／翻攝
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高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌，藏身台北市內湖科學園區，因獲利豐厚，他駕駛藍寶堅尼及保時捷跑車代步。記者李奕昕／翻攝
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高姓男子涉嫌從事兩岸地下匯兌，藏身台北市內湖科學園區，因獲利豐厚，他駕駛藍寶堅尼及保時捷跑車代步。記者李奕昕／攝影
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