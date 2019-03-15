影╱不滿被欠20萬元 大包商持刀砍傷小包商

2019-03-15 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市昨發生債務砍人糾紛！大包商廖男不瞞已匯20萬元工程款，小包商林男卻遲未動工，昨在五金材料行相遇，廖持一把生鏽柴刀與林理論，林以木棍防身，爭執過程中林左手腕遭劃傷、廖手指挫傷，送醫均無礙。林對廖提出傷害告訴，警詢後將廖男依傷害罪嫌移送。

警方釐清，負責裝潢器材大包商的廖姓男子(63歲)今年1月將工程款20萬元匯給小包商林姓男子(38歲)，但林男遲至本月尚未動工施作，讓廖員心生不滿。

昨廖與妻子到潭子區一家五金材料行購買材料，遇到帶5歲女兒購買材料的林男，雙方在店家辦公室內理論，店家老闆娘出言「要吵到外面吵」，留下5歲女童在辦公室內。

廖與林走到店外爭執，廖從自家貨車要拿傢伙，遭妻子阻止未果，廖拿把生鏽柴刀與林理論，林則從自家貨車持木棍防身。兩人發生爭執，店家嚇得報警，潭子分駐所出動快打，12名警力火速到場，將兩人隔離。

林稱，因自己手持木棍掉落，想奪下對方柴刀，過程中左手腕遭廖劃傷；廖則是在扭打過程中，手指頭多處挫傷。救護車馳抵先將林男送醫，所幸無大礙。