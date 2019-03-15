志航基地接連傳出官兵輕生 阿兵哥：感覺很怪

2019-03-15 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



空軍台東第七聯隊（志航基地）上個月才發生飛彈連1名士官上吊輕生，今天早上又傳出1名自願役士兵在寢室上吊被人發現的不幸消息；雖軍方第一時間都立即做好相關處置作為，也由檢警介入調查，不過，基地接連發生官兵輕生事件，也讓基地官兵心情感到「怪怪的」。軍方強調，不必過度聯想，會加強官兵心理輔導。

「輕生事件接連發生，確實大家都在猜到底發生甚麼事？」一名基地軍官私下表示，近來基地作息都很正常，相關戰備整備任務及訓練也如往常一樣，部隊管理上並沒有壓力大到喘不過來的情形，只是這樣不幸的消息在基地裡傳開，大家心裡總是會猜疑是不是環節上出了甚麼問題？還是只是單純個案。

空軍台東第七聯隊（志航基地）上個月一名中士士官疑因個人家庭因素，在營區內上吊輕生，經送醫搶救仍宣告不治。未料，今天早上基地雷達站1名自願役士兵，被人發現在寢室內上吊輕生，氣絕身亡；而兩件輕生案件相隔1個月的時間，難免讓基地官兵心情受到影響，甚至有阿兵哥透露感覺很怪，認為單位是否觸犯了甚麼禁忌？才會接連發生事情。

不過，軍方強調，兩件事件均屬個案，也都由司法單位介入調查，外界不必過度聯想及揣測，基地作息一切正常，近日也會加強官兵心理輔導。