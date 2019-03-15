身懷絕技考街頭藝人證照 花監收容人大放異彩

2019-03-15 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



矯正署花蓮監獄今天上午熱鬧非凡，共有16組身懷音樂、舞蹈及繪畫等各項絕技的受刑人，報名參與街頭藝人考照，其中曾為受刑人的孔子豪音樂天份不凡，不但當場載歌載舞，還即將推出個人單曲EP專輯，另位受刑人阿成用另類方式，以顛倒畫板的方式、即興繪製人物畫像唯妙唯肖，都博得滿堂喝采，最後高達15組順利取得證照，破9成的通過率是三年來最高紀錄。

縣府文化局科長吳怡蕙說，花蓮是一個充滿藝文氣息的地方，所有街頭藝人都是將藝文散佈城市角落的功臣， 106年起與花蓮監獄合作後，發現受刑人中臥虎藏龍，實在值得推廣。花監祕書王恩先表示，為提供受刑人藝文演出機會，並培育未來職業專長，監獄內長年開辦繪畫及音樂才藝班，並於3年前開始與縣府文化局合作辦理街頭藝人考照審查，協助有專長的受刑人發揮藝文天份，一圓站上舞台的夢想。