安居專案友善通報網奏效 吸毒男子超商竊盜被逮

2019-03-15 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市38歲鍾姓男子，從平鎮住家到龍潭1社區住宅大樓旁超商竊取物品。龍潭分局警方與轄區各社區，成立「安居緝毒友善通報網路LINE平台」，接獲群組通報前往查看，查獲鍾男涉偷遊戲光碟及持有殘留海洛因注射針筒。鍾嫌擔承吸毒及竊盜，警偵詢後將鍾嫌依依竊

盜及毒品罪嫌移送法辦。

龍潭警分局聖亭派出所所長李岳昇，昨傍晚接獲與轄區各社區成立「安居緝毒友善通報網路LINE平台」通報，立即帶著警員鄧芄敦及曾建凱，趕往龍潭區中豐路某社區旁超商，發現男子身上正藏著剛竊取的遊戲光碟遊戲包，神情緊張的站在超商結帳櫃檯前，哀求店家私下和解賠償。

警員上前盤查時，鍾嫌身上還帶著剛施打過的毒品注射針筒。鍾嫌供稱，在家施打毒品後，從平鎮到龍潭訪友未果，無聊逛超商購物時，突起貪念才偷竊遊戲光碟，想帶家玩解悶。

龍潭分局分局長郭森永表示，為徹底打擊毒品問題，深入各鄰里、社區啟動「安居專案」，以販毒者據為販賣毒品大樓與社區為首要目標，另針對犯罪組織及幫派涉毒地點、群聚施用毒品地點、青少年易遭引誘聚集施用地點、毒品交易熱點列為查察標的，威力掃蕩隱身社區