首件本國漁船走私大陸菸絲逾4噸 海巡澎湖海域查獲

2019-03-15 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



海巡署偵防分署嘉義查緝隊獲報，有不法集團將以漁船，海上接駁走私菸絲，再伺機送台灣地下工廠製成私菸轉賣牟利，昨天會同艦隊分署布袋海巡隊等相單位，在澎湖四角嶼海域，攔截本國籍「合吉利」漁船，查扣204箱菸絲，重量4080公斤，逮捕許姓船長及1名大陸、2名印尼船員，今天依違反菸酒管理法，將菸絲移交澎湖縣府保管處理，船長及漁工請回，由澎湖縣府裁罰。

查緝隊調查，台籍許姓船長、3名船員（1大陸、2印尼籍），船長供稱在領海12浬內載運接駁，船上有漁獲掩護，4080公斤菸絲，約可製成29萬1400包，市價約新台幣2,900萬元。

以每包20支合法進口紙菸為例，需負擔菸捐20元、菸稅31.8元、加計進口關稅2.7元（以稅率27%，價格10元計算）、營業稅3.2元，每包進口紙菸稅捐約57.7元，若製成香菸成品銷售，國庫將損失稅金約新台幣1,700萬。

不法分子看準菸稅捐提高有暴利可圖，透過各種管道走私香菸，過去都以香菸成品走私，因菸絲較不佔空間，且被抓後依照查獲物價值換算罰則較輕，導致走私模式改為以菸草進到台灣後，再由工廠加工製造成菸暴利更大，因此，近年發展出走私菸絲回台製造香菸成品。這次比較特殊是，一般菸絲怕潮，以往均以貨櫃走私菸絲，此案首件漁船走私菸絲。