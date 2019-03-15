影╱新生代角頭「鳳山一哥」暴力討債 警半年逮兩次

2019-03-15 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市鳳山地區近幾年新生代角頭勢力「鳳山一哥」洪姓男子，行事作風兇悍霸道，吸收在地青少年為手下幫眾，彼此以「兄弟」相撐，若遇到言語衝突或利益糾紛，用網路通訊軟體號召糾眾，砍傷對方，高市刑警大隊偵八隊將洪與其下黨羽共12人逮捕到案，洪姓男子等3人收押，其他9人1萬到3萬元不等交保。

高市刑警大隊偵八隊調查，洪姓男子（27歲），綽號「鳳山仔」、「鳳山一哥」近幾年在鳳山地區崛起的新生代角頭勢力，行事作風兇悍霸道，去年下半年才被警方逮捕並收押，未料去年11月收押期滿後，要再度橫行霸道。

警方調查，去年9月，洪的旗下小弟在三民區發生行車糾紛，洪竟率眾號招旗下小弟，持摺疊刀捅被害人肚子、毀損被害人汽車；另外，洪向被害人討100多萬元賭債時，率眾將被害人打到骨折，還動不動就用言語恐嚇對方，行徑囂張跋扈。

高市刑警大隊偵八隊掌握相關證據後，持搜索票逮捕主嫌洪姓男子、丘姓男子（26歲）與林姓男子（27歲）等共12人。洪落網後，對於相關犯行避重就輕，坦承有到場，但沒有動手，也沒有要殺害對方意思。