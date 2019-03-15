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台南立委補選前夕 南警強力查賄制暴

2019-03-15 12:25聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

距臺南市第2選舉區立法委員補選投開票日不到1天，選情升溫，為確保選舉公平、公正進行，防止賄選、賭盤、暴力介入選舉，本局於選前1周執行「查緝賭博專案」外，同步執行「安居緝毒專案」及「檢肅非法槍械專案」，成果豐碩。

警方計動員3200人次，搜索臨檢目標處所152處，總計查獲六合彩賭博案件5件11人、網路賭博案件3件3人；另偵破選舉暴力3件、查獲制式手槍1支及改造槍枝3支、破獲12組販毒集團、緝獲22名藥頭、103名藥腳。

其中獲檢察官聲押9人、法官羈押5人，查獲第一級毒品60.27公克、第二級毒品915.26公克、第三級毒品1742.03公克、查扣現金1萬8仟元。

台南市警局表示，從今年1月份起，開始投入大量警力查賄制暴，並加強緝毒及肅槍等重點工作，並與刑事警察局共同積極佈線查緝，絕不容許以經營賭博投注站方式，變相供賭客下注立委補選候選人得票數之選舉賭盤存在。

迄今共執行2波掃蕩賭博、掃黑及肅槍等專案，第1波於春節期間執行，共計查獲制式槍枝1支及改造槍枝26支、檢肅黑道幫派2團20人、六合彩簽賭6件6人、網路簽賭17件25人。

警方表示，從過往紀錄來看，越接近投票日越是現金買票的高峰期，本局將秉持勿枉勿縱精神，落實賄選查察，戮力端正選風，務求選舉期間治安平穩。

台南市警局選前查賄制暴成果豐碩。記者吳淑玲/翻攝
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台南市警局選前查賄制暴成果豐碩。記者吳淑玲/翻攝
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台南市警局查獲網路簽賭。記者吳淑玲/攝影
台南市警局查獲網路簽賭。記者吳淑玲/攝影
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