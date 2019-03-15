警盤查遭通緝犯拖行受傷 火速追緝噴霧器逮人

2019-03-15 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市一名警員盤查時遭通緝犯拖行50公尺受傷，2小時後火速逮人。圖／警方提供 分享 facebook

基隆市警第四分局中華所葉姓等兩名員警前天下午3點多，在復興路331巷口發現一輛違停自用小客車，葉警趨前盤查身分時，通緝犯蘇男假意配合出示證件，突將車輛高速駛離將員警拖行50餘公尺，致葉員手腳多處擦傷。警方全力緝捕，2小時後在信義區發現他的車圍捕，員警使用防護型噴霧器噴他，蘇男才就逮。

基隆市警局長詹永茂第一時間獲悉員警執勤受傷後，立即指示督察長及第四分局分局長蘇榮明前往中華所慰問同仁，並責由第四分局成立專案小組全力查緝。

警方調查，當時開車衝撞員警的是蘇姓男子（26歲，有竊盜、毒品等刑案紀錄），目前因竊盜案件為基隆地檢署發布通緝，分局偵查隊過濾蘇男背景資料後，小隊長陳志峰、偵查佐李政霖、嚴以軒等人，前往蘇男經常出入之處所執行追緝。

案發當天下午5點45分許，查緝人員在基隆市信義區正信路發現蘇男車輛行尾隨，蘇男發現後方有車輛跟蹤後，即高速逆向行駛欲逃逸，後駛入基隆市中正區豐稔街41巷死巷內，才被攔獲。現場逮捕過程中，蘇男極力反抗拒捕，查緝人員使用防護型噴霧器噴他，蘇男才就範遭逮捕，現場另查扣第二級毒品安非他命1小包，毛重0.41公克。