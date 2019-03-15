史上最大量貨櫃走私1.5噸毒品 檢警逮1嫌

2019-03-15 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



橋頭地檢署指揮警方與海關今年1月下旬在高雄關查扣從越南來台可疑貨櫃，裡面夾藏1.5公噸的K他命與安非他命成品，堪稱治安單位有史以來查獲境外毒品走私最大量，由於毒梟察覺風聲走漏，沒有出面領貨，檢警追查近2個月，昨在台中逮捕主嫌林姓男子，漏夜追查有無其他共犯。

專案小組追查此案近1年，有毒品集團與國外毒梟接洽，利用貨櫃走私安非他命與Ｋ他命，檢警展開追查，今年1月28日晚間，在高雄港碼頭攔查到可疑貨櫃，開箱發現以茶葉包裝偽裝安非他命與Ｋ他命。

專案小組追查發現，此一跨國毒品走私集團懷疑有高人指點，熟悉海關申報貨櫃流程，派人到越南購買毒品後夾藏在海運貨櫃，利用海關推行優良廠商認證制度便捷通關放行漏洞，冒用優良廠商名義進貨，取得免審免驗通關資格，將這批以茶葉包裝的毒品私運來台。

專案小組調查，該貨櫃是以申報木板名義從越南海運貨櫃夾藏毒品；檢警懷疑消息走漏，貨主遲遲不肯出面領貨，追查近兩個月昨在台中逮捕集團成員44歲林姓男子，持續追查其他共犯。