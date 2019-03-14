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高雄今天不寧靜 2家當鋪接連爆衝突

2019-03-14 22:02聯合報 記者邱奕能╱即時報導

高雄市今天下午不寧靜，分別位於市區的新興區、左營區的當舖都發生衝突，35歲的陳姓男子因與20歲的吳姓男子有財務糾紛，2人在位於左營區的大中一路上當鋪大打出手，聚集約30人，員警到場後開2槍驅散群眾，將2人帶回；另位於新興區的當鋪的張姓員工與曹姓男子上午起口角，曹不滿便駕車撞向當鋪，並棄車逃逸。

左營警分局員警到大中一路上的當鋪後，將陳姓當鋪男店長、張男(86年次)、吳男(85年次)、張男(88年次)、楓男(85年次)等5位關係人帶返所內製作筆錄，並陸續通知其餘在場者到所製作筆錄，全案將依違反社會秩序維護法函送橋頭地檢署偵辦。

另一件位於新興區六合一路上的當鋪，新興警分局下午4時許獲報，有人開車撞向店面後，立即派遣中山所及支援警網前往處理，但員警抵達現場後嫌疑人已棄車離去；經員警到場採證，並調閱監視器鎖定嫌疑人，警方於晚間6時許許將駕車的曹男（83年次）及林姓共犯（72年次）帶回偵辦。

經初步詢問後，曹男稱於早上與當鋪的張姓員工（88年次）發生口角，曹心生不滿，所以駕駛黑色自小客車倒車撞擊停放於當鋪騎樓的白色自小客車，曹於撞擊後棄車後，由林接應離去；現場白色自小客車毀損，並造成當鋪營業店面玻璃破損

35歲的陳姓男子因與20歲的吳姓男子有財務糾紛，2人在位於左營區的大中一路上當鋪...
35歲的陳姓男子因與20歲的吳姓男子有財務糾紛，2人在位於左營區的大中一路上當鋪大打出手，聚集約30人，員警到場後開2槍驅散群眾。記者劉學聖／攝影
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35歲的陳姓男子因與20歲的吳姓男子有財務糾紛，2人在位於左營區的大中一路上當鋪...
35歲的陳姓男子因與20歲的吳姓男子有財務糾紛，2人在位於左營區的大中一路上當鋪大打出手，聚集約30人，員警到場後開2槍驅散群眾。記者劉學聖／攝影
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35歲的陳姓男子因與20歲的吳姓男子有財務糾紛，2人在位於左營區的大中一路上當鋪...
35歲的陳姓男子因與20歲的吳姓男子有財務糾紛，2人在位於左營區的大中一路上當鋪大打出手，聚集約30人，員警到場後開2槍驅散群眾。記者劉學聖／攝影
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高雄市新興區六和一路上某當鋪的張姓員工與曹姓男子上午起口角，曹不滿便駕車撞向當鋪...
高雄市新興區六和一路上某當鋪的張姓員工與曹姓男子上午起口角，曹不滿便駕車撞向當鋪，並棄車逃逸。記者邱奕能／翻攝
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高雄市新興區六和一路上某當鋪的張姓員工與曹姓男子上午起口角，曹不滿便駕車撞向當鋪...
高雄市新興區六和一路上某當鋪的張姓員工與曹姓男子上午起口角，曹不滿便駕車撞向當鋪，並棄車逃逸。記者邱奕能／翻攝
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當鋪高雄市
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