V怪客暴力討債集團被衝破 警方逮捕4名主要成員

2019-03-14 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市警方昨天上午在蘆洲區，逮捕4名打著竹聯幫仁堂育仁會名號的暴力討債集團成員，查扣總額近2千萬元的60張重利本票和開山刀、武士刀、電擊槍等證物，依組織犯罪、恐嚇取財、傷害、重利、妨害自由等罪嫌移送法辦。

警方調查，來自台東的24歲葉姓男子北上加入竹聯幫仁堂，開始以新北市蘆洲區民族路1間鐵皮屋為據點，從台東和大台北地區招募中輟生與前科少年組成討債集團。

葉男從去年8月到今年1月，多次率領10餘人在三重、蘆洲一帶聚眾鬥毆滋事，成員均以凶狠出名，曾持開山刀砍斷仇家手臂，另涉嫌暴力討債、重利、擄人妨害自由等犯罪行為，有時候為躲避查緝，犯案時會戴上電影V怪客面具。

警方長期蒐證，昨天上午持拘票、搜索票，先在蘆洲區民族路鐵皮屋逮捕22歲楊姓男子，起出60張本票，各類刀械、鋁製球棒、電擊槍、V怪客面具、10份教戰手冊等證物，隨後又到樹林區逮到葉姓主嫌、在蘆洲區某社區大樓逮捕16歲鄭姓少年、24歲羅姓男子。