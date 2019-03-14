女兒被學長砍殺 母親批政府只顧選舉卻不關心這法案

2019-03-14 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



世新大學英文系學生陳政佑追求不成，拿刀砍殺石姓學妹3刀，刑事部分判6年徒刑定讞；民事部分，台北地方法院判陳應賠償145萬餘元。石女母親今天到庭聽判，她說，錢不是重點，安全才是最重要的，受害人活在恐慌之中，但「糾纏行為防制法」草案從去年4月送立法院審議，至今沒有動靜，「全都在忙選舉，難道不該優先關心此案嗎？」

陳2013年就讀高中時，在捷運上遞紙條和石女搭訕，但長期追求不成，陳之後就讀德明財經科技大學應用外語系，但為了親近石女，2017年轉學到世新大學。

陳長期糾纏、跟蹤石女，還曾摀過石女的嘴，他2017年12月11日尾隨學妹到教室後，再叫她出來談判，石女為揚言要寄存證信函，陳突然拿出水果刀，朝石女的頭、臉、頸部劃3刀。刑事部分，最高法院判陳6年徒刑定讞。

石母今天表示，「糾纏行為防制法」草案去年送入立法院至今毫無動靜，「立委都忙於選舉，難道不該優先關心這個法案嗎？」除了她女兒，現今還有多少受害人深受跟蹤騷擾之苦，國家應該保障人民人身安全，「法律制度要健全，否則弱勢永遠都是被害的一方」。

她說，女兒的心情只有一句話，「就是希望他（指陳男）永遠被關」。她一開始得知陳摀住女兒的嘴巴就覺得恐怖，她要求女兒上下學都要找人陪同，絕對不能一個人，但當時認為雙方家長商量，相信小孩能回歸正軌，且對方母親稱「兒子已經想開了，不會再犯了」，她才同意放下，要求對方簽悔過書和保證書，未料「差點因為我的婦人之仁，害了我女兒一條命」。

她說，女兒至今還有陰影，她曾不經意用手去觸碰女兒肩膀，明明傷口早已經癒合，但女兒卻下意識大力甩掉她的手，直說「我總覺得傷口還沒好」。石母表示，她知道雙方家庭實力和權勢差距大，從在警察局做筆錄開始就備受威脅，一直被勸阻只能告傷害，不能告殺人未遂，否則會告不成，她壓力非常之大。

她說，凶手表面都說要和解，但實務上又是另一回事，對方目的只是為了減刑；且被告和被害人間處於不平等狀態，證人和受害人作證需要真實以對，否則要受偽證處罰，但被告卻可以為了脫罪，在法庭上做不實陳述，只為了脫罪，「這種不平等的待遇，讓受害者受到二度傷害」。