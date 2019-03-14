弒親釀1死2重傷慘案 媽媽淚訴「幫不上兒子很內疚」

2019-03-14 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園范姓男子精神不穩，去年5月29日發狂拿獵刀刺死阿姨，將母親、伯母砍成重傷，范母更哭喊「媽媽快死了，不要再刺了」；法院審理時，范態度冷靜，陳述卻現實、幻想參半，范母痛心說「身為母親沒辦法幫兒子，心裡很內疚」，院方考量他辨識行為能力顯著降低，也獲得原諒，判處10年。

檢警調查，范（22歲）當晚7點多不滿伯母催促他吃藥，拿1把30公分獵刀朝她揮砍，媽媽、阿姨制止也受害，范母更哀號「求求你，媽媽快死了，不要再刺了」，結果阿姨遭范從後刺入，肺臟、肝臟及胃都破裂，傷重慘死，檢方去年7月依殺人、殺人未遂，及殺直系血親尊親屬未遂起訴他。

范偵訊時表示，和媽媽感情越來越疏遠，因為對方一直叫他吃藥，覺得媽媽簡直是對他下藥，還說大阿姨笑容很詭異，當時一股恨意，所以做出最狠的砍法，當時已經失去理智等，但由於陳述現實、幻想參雜，難任符合正常人想法邏輯。

法院認為，范在2015年12月就出現怪異行為，經家人送醫診斷出類思覺失調疾病，但范缺乏病識感，無法規則用藥導致精神病症不能有效控制，案發當天范出現症狀在外遊蕩，家人發現失蹤也通報警方。

范母表示，兒子念大一遭退學，曾出現大吼大叫等怪異行為，明明是別人的事，卻會當作自己的事，有陪著他去看醫生拿藥，但他不相信自己有病，但兒子很乖，讀書、工作都很認真，可能比較不懂得與人相處，所以每天宅在家玩電腦，後來大一遭退學就生病了。

范母還說，家人沒有相關照顧經驗，更直言「身為母親沒辦法幫兒子，心裡很內疚」，大姐為了救她而死，心裡感到很痛；伯母則說，范本來是很乖的孩子，生病才會這樣，希望不要判太重。

法院審酌，范以年輕男子氣力優勢，持獵刀朝無招架力的3人追砍，主觀上殺人故意明確，事後又逃離現場還有尋死念頭，難認欠缺辨識行為能力，僅可認定有顯著降低情況。