這漁船假裝作業又跑給海巡追 原來船上滿是走私菸

2019-03-14 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



海巡署偵防分署宜蘭查緝隊與彰化查緝隊等單位，發現北部私梟集團近期活動頻異，運用新購科偵設備及雷情系統，分析比對出涉案船筏走私模式，今天清晨，在海上成功攔獲宜蘭大溪籍漁船金明益，載運未稅私菸總計11萬5千餘包，市價近800萬元。

偵防分署宜蘭查緝隊指出，金明益船上人員供稱，他們在外海作業，有艘船靠過來，把菸搬到他們船上，並告知待會有船會來接，不知菸那來的，也不知誰會來接。真實情形還需釐清，黃姓船長等3人，依違反「菸酒管理法」移送法辦。

專案小組經數月追查與分析，昨天夜間，於宜蘭外海偵蒐到疑似目標船金明益返航，立即通報第一巡防區調派岸巡人員與埋伏守候專案人員，就等該船進來發動安檢，

沒想到，金明益漁船相當狡猾，進港途中突然滯留近海偽裝作業長達5小時，企圖消磨專案人員心智，專案小組只好改變策略，通報第一、第二巡防區調派澳底及蘇澳海巡隊在航艇「PP-3558」、「PP-5025」趨前攔檢。