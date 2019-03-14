情報官退休成共諜 法官判刑6月

2019-03-14 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



國防部電訊發展室退役中校邊鵬與中山科學研究院退役中校林世斌，因安排其它退役將官與大陸黨軍及行政機關人員見面，又趁赴陸機會交付我國公開的國防報告書，今天分別被新北地方法院依替大陸發展組織未遂罪判6月徒刑，得易科罰金。全案可上訴。

據了解，邊鵬退伍之前曾任國際情報官、聯絡官和空軍後勤官等職，屬受管制的情報機關人員，林世斌則是擔任過空軍聯絡官及教官，2人均與擔任大陸福建省某辦公室主任的王姓解放軍軍官有聯繫，且分別安排退役軍官赴陸與王見面。

檢調調查，林世斌2009年7月曾招待空軍戰管聯隊副參謀長退役的游姓上校到大陸西安旅遊，並在旅途中安排游與王見面，事後又安排2人在上海見面，藉此讓王、游二人建立關係，因此有替大陸發展組織嫌疑。

邊鵬則是在2015年間與陸方搭上線，以「鄉林投資案」為通訊暗語和對方聯絡，並利用赴陸參訪筧橋航校機會，安排空軍737聯隊副聯隊長退役的范姓上校和飛指部顏姓主任私下與王見面，隔年又安排范、王與解放軍現役空軍官員在淮安見面。

邊鵬和林世斌雖然安排國軍人員赴陸，企圖替大陸發展在台組織，但受邀人士都發現對方不斷刺探我國戰備狀況，心生警覺，見面時均不提機密議題，並在返台後向國防部軍情局舉發，檢察官最後認定此部分構成國安法替大陸發展組織而未遂罪。