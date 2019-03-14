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淡大女學生疑似遭電擊？檢方：溝渠柵欄無漏電可能

2019-03-14 16:48聯合報 記者李承穎╱即時報導

淡江大學四年級魏姓女學生昨天上午被發現離奇陳屍大南抽水站溝渠，檢方今天相驗魏女遺體，發現她左手食指到無名指間，有一道不明顯，疑似電擊的傷痕，檢察官今天下午率鑑識人員回到現場，發現溝渠的護欄都沒有漏電可能，女子肩寬約在50公分左右，蹲下剛好能穿過溝渠下方柵欄，仍定調為生前落水溺斃身亡，陳屍地仍是第一案發現場。

檢警上午相驗時，發現魏女鼻子有泥沙，其他身上沒有外傷，當時判斷，她可能在抽水站附近誤抓含電的桿子，隨即昏迷落水，流到附近溝渠內，檢方為求謹慎，今天下午再度重回現場勘查落水點，但抽水站與魏女陳屍的溝渠沒有連通，排除在抽水站落水的可能。

檢方指出，無論魏女手上傷勢，或是鼻子擦傷，都不是致命傷，唯一可能的死因就是生前落水溺斃，但還要明天解剖才能釐清。

魏女陳屍的溝渠旁還有意識不清的16歲袁姓少年，袁疑似吸毒，昨天不斷恍惚、昏睡，檢方將他送醫強制抽血鑑定，醫院的檢驗報告出爐，發現袁吸食大麻外，有吞服安眠藥、普拿疼等大量藥物，導致肝指數過高，需住院治療，檢方指出，袁姓少年仍持續昏迷，待他清醒後，才能做偵詢筆錄。

據了解，袁姓少年在案發前有向魏女（25歲）邀約一同去抽大麻菸，但看不出是誰供給毒品，檢警懷疑兩人在大南抽水站吸毒，袁最近借住魏女家半個月，檢警搜索家中發現，雖然沒有看到毒品，但有捲菸器、水煙管等施用大麻的工具，和安眠藥、普拿疼等大量合法藥物，全都扣回來鑑定。

檢方指出，若複驗結果也是卻有二級毒品的反應，偵詢後將依毒品危害防制條例函送少年法庭，今天上午的流程是請檢察官到第二殯儀官相驗魏女遺體，初步判斷死因。

檢察官率鑑識人員重回現場勘查落水點。記者李承穎／翻攝
檢察官率鑑識人員重回現場勘查落水點。記者李承穎／翻攝
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