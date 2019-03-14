為掩飾車內藏有大包毒品 2毒蟲高度配合反露餡

2019-03-14 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣東港分局東濱所接獲崁頂鄉林姓男子持有大量毒品情資，所長郭瑾樺昨晚帶隊至林的象住處附近埋伏，等林駕駛的轎車停下時趨前盤查，才打開車門就聞到車內飄出濃濃的毒品K他命味道，林當場承認吸毒並交出1小包不到1公克的毒品，並說：「這這些毒品，全給你們了」；郭瑾樺發現林實在太配合，直覺有異，稍後在車內起出1大包重100公克毒品。

警方表示，打開車門聞到車內飄出濃濃的毒品K他命味道時，詢問林姓（22歲）駕駛和副駕座的簡姓男子（24歲）有沒有施用毒品，沒想到林姓男子大方承認有吸用，還急忙將重 0.88公克的小包毒品袋交出，並說：「我們認了，就這些毒品，全給你們了」，2人隨即下車。

所長郭瑾樺說，很少碰到配合度這麼高的毒品案嫌犯，不待搜查就主動承認並交出毒品，反而讓人起疑，懷疑車內還藏有毒品，稍後果然在副駕駛的椅背裡起出一大包重達100公克的K他命，價值10多萬元，難怪林姓男子會急忙交出小包的毒品，以為可以轉移警方注意力。