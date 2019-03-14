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製毒廠來不及搜索就爆炸了！員警灰燼中採證法辦7人

2019-03-14 15:20聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣警局水上分局偵查隊，去年8月獲報，水上鄉中庄某鐵皮工廠傳異味，可能是製毒集團毒品工廠，立即向法院聲請搜索票，沒想到搜索票核發前，廠房突發生爆炸、引發大火，相關證物幾燒成灰燼，鑑識員警在灰燼中採證，調查發現林姓男子等涉有重嫌，日前將涉案嫌犯等7人陸續逮捕到案，依涉嫌毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

警方表示，日前先逮捕蔡、蘇姓製毒嫌犯，檢方訊後法院裁定收押，本月11日持拘票，在臺南市新化、安南區、桃園市蘆竹區等處，將涉案林、王、朱、葉姓等嫌犯拘提到案，31歲林嫌坦承在場，並提供車輛、器材，但辯稱不知該處是製毒工廠，並表示工廠爆炸是實驗意外，否認毀跡「炸工廠」，經檢方訊後10萬元交保，警方正持續追查其他共犯及毒品流向。

警方調查，林嫌去年以設立環保工廠名義，招聘朱姓、王姓等犯嫌為人頭承租廠房，並提供免費住處與高薪，聘用蘇、蔡姓犯嫌，共同於嘉義縣水上鄉、高雄市、臺南市等處，找尋偏僻鐵皮屋廠房充當毒品製造工廠。

嘉義縣警方去年8月獲報，某寺廟旁空地鐵皮屋經常傳出異味，發現本案跨縣市犯案，立即請刑事警察局偵查第八大隊偵四隊協辦，沒想到8月下旬申請搜索票核發前，位於水上中庄的涉案廠房突爆炸、引發大火，火勢猛烈廠房付之一炬，加上該製毒集團以失業男充當人頭，廠方索賠無門，辦案陷入膠著。

水上分局員警表示，當時懷疑調查行動曝光，嫌犯才會炸毀犯案工廠，更驚訝嫌犯毀跡「炸工廠」手法像拍電影，經鑑識人員會同消防局火調科勘察採證，終於在灰燼中尋得部分物證送鑑定，確認該處是二級毒品製毒工廠，生產安非他命，讓破案露出一線曙光，經蒐集證據、6個多月跟監、埋伏，終於將7名涉嫌人逮捕到案。

嘉義縣警局水上分局偵查隊，本月12日將林嫌移送法辦。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣警局水上分局偵查隊，本月12日將林嫌移送法辦。記者卜敏正／翻攝
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去年8月下旬警方申請搜索票核發前，涉案廠房突爆炸、引發大火，廠房付之一炬。記者卜...
去年8月下旬警方申請搜索票核發前，涉案廠房突爆炸、引發大火，廠房付之一炬。記者卜敏正／翻攝
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去年8月下旬警方申請搜索票核發前，涉案廠房突爆炸、引發大火，廠房付之一炬。記者卜...
去年8月下旬警方申請搜索票核發前，涉案廠房突爆炸、引發大火，廠房付之一炬。記者卜敏正／翻攝
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嘉義縣警局水上分局偵查隊，本月12日將林嫌移送法辦。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣警局水上分局偵查隊，本月12日將林嫌移送法辦。記者卜敏正／翻攝
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毒品爆炸大火
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