淡江女學生離奇命案 初判遭電擊昏迷落水

2019-03-14 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



檢方今天下午重回現場勘查。記者李承穎／翻攝 分享 facebook

淡江大學四年級魏姓女學生昨天上午被發現離奇陳屍大南抽水站溝渠，檢方今天相驗魏女遺體，發現她左手食指到無名指間，有一道不明顯的電擊傷痕，鼻子有泥沙，其他身上沒有外傷，檢警研判，她可能在抽水站誤抓含電的桿子，隨即昏迷落水，流到附近溝渠內，今天下午檢察官重回現場勘查落水點。

檢警調查，魏女若是不慎跌落溝渠，可能生前會掙扎，但她口部沒有泥沙，溝渠邊都沒有抓痕，顯然沒有掙扎，加上手上有電擊痕跡，昨天凌晨又適逢漲潮，極有可能是觸電昏迷落水，鼻子則略有擦傷，可能是落水後的撞擊，初判仍為意外落水，但詳情要解剖釐清。

魏女陳屍的溝渠旁還有意識不清的16歲袁姓少年，袁疑似吸毒，昨天不斷恍惚、昏睡，檢方將他送醫強制抽血鑑定，醫院的檢驗報告出爐，發現袁吸食大麻外，有吞服安眠藥、普拿疼等藥物，導致肝指數過高，需住院治療，檢方指出，待袁姓少年清醒後，才能做偵詢筆錄。

據了解，袁姓少年在案發前有向魏女（25歲）邀約一同去抽大麻菸，但看不出是誰供給毒品，檢警懷疑兩人在大南抽水站吸毒，袁最近借住魏女家半個月，檢警搜索家中發現，雖然沒有看到毒品，但有捲菸器、水煙管等施用大麻的工具，和安眠藥、普拿疼等大量合法藥物，全都扣回來鑑定。

檢方指出，若複驗結果也是卻有二級毒品的反應，偵詢後將依毒品危害防制條例函送少年法庭，今天上午的流程是請檢察官到第二殯儀官相驗魏女遺體，初步判斷死因。