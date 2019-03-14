影╱新北警雷霆掃黑 竹聯幫仁堂涉暴力討債逮4人

2019-03-14 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



以葉姓男子為首的竹聯幫仁堂暴力集團，平日活躍在新北市三蘆地區，為迅速擴張地盤，去年涉嫌犯下多起暴力討債犯行，新北市刑大報請新北地檢署檢察官指揮，昨天會同蘆洲警方持搜索票兵分多路，檢肅竹聯幫仁堂葉姓男子及成員共4人到案，查扣開山刀2把、小武士刀1把、折疊刀1把、鋁製球棒1支、電擊槍2把、面具4個、教戰手冊10本、廠房租賃契約、本票60張等贓證物，訊後依組識犯罪、重利、恐嚇取財及傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

行政院長蘇貞昌日前強力宣示警方維護治安，打擊街頭暴力氣焰，向不法業者宣戰，新北市警局近期連續規畫區域聯防「擴大臨檢」，對轄區特定營業場所實施臨檢，並對業者約制，要求加強自主安全管理，約制內部不得有販毒、槍擊或鬥毆情事；外部不准有圍事、酒客尋仇打架滋事。

新北市刑大隊大隊長黃建榮表示，警方近日來針對新北市轄內428處實施搜索臨檢，執行治平專案檢肅竹聯幫仁堂暴力集團4人，涉嫌違反組織犯罪、恐嚇取財、重大傷害等罪行，並查獲涉及各類刑案148人、各級毒品7萬5814公克、改造手槍1把、電擊槍2把。