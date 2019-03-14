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影╱新北警雷霆掃黑 竹聯幫仁堂涉暴力討債逮4人

2019-03-14 14:32聯合報 記者王長鼎╱即時報導

以葉姓男子為首的竹聯幫仁堂暴力集團，平日活躍在新北市三蘆地區，為迅速擴張地盤，去年涉嫌犯下多起暴力討債犯行，新北市刑大報請新北地檢署檢察官指揮，昨天會同蘆洲警方持搜索票兵分多路，檢肅竹聯幫仁堂葉姓男子及成員共4人到案，查扣開山刀2把、小武士刀1把、折疊刀1把、鋁製球棒1支、電擊槍2把、面具4個、教戰手冊10本、廠房租賃契約、本票60張等贓證物，訊後依組識犯罪、重利、恐嚇取財及傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

行政院長蘇貞昌日前強力宣示警方維護治安，打擊街頭暴力氣焰，向不法業者宣戰，新北市警局近期連續規畫區域聯防「擴大臨檢」，對轄區特定營業場所實施臨檢，並對業者約制，要求加強自主安全管理，約制內部不得有販毒、槍擊或鬥毆情事；外部不准有圍事、酒客尋仇打架滋事。

新北市刑大隊大隊長黃建榮表示，警方近日來針對新北市轄內428處實施搜索臨檢，執行治平專案檢肅竹聯幫仁堂暴力集團4人，涉嫌違反組織犯罪、恐嚇取財、重大傷害等罪行，並查獲涉及各類刑案148人、各級毒品7萬5814公克、改造手槍1把、電擊槍2把。

黃建榮說，為打擊幫派聚眾暴力滋事，警方已針對涉及轄內街頭聚眾鬥毆嫌疑人，將持續全面建檔列管、分析，包括曾經參與暴力分子、共犯，清查有無幫派背景，加強蒐證朝組織犯罪查辦，並對幫派圍事、經營場所，運用第三方警政作為密集臨檢，如發現違法違規事實，依法究辦、函請市府業務主管機關行政裁罰，藉以斬斷經濟來源，遏止幫派聚眾暴力危害治安。

以葉姓男子為首的竹聯幫仁堂暴力集團，平日活躍在新北市三蘆地區，犯下多起暴力討債案...
以葉姓男子為首的竹聯幫仁堂暴力集團，平日活躍在新北市三蘆地區，犯下多起暴力討債案件，新北市刑大昨天會同蘆洲警方兵分多路，執行雷霆掃黑治平專案，逮捕葉男及旗下成員共4人，並查扣電擊槍2把。圖／警方提供
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以葉姓男子為首的竹聯幫仁堂暴力集團，平日活躍在新北市三蘆地區，犯下多起暴力討債案...
以葉姓男子為首的竹聯幫仁堂暴力集團，平日活躍在新北市三蘆地區，犯下多起暴力討債案件，新北市刑大昨天會同蘆洲警方兵分多路，執行雷霆掃黑治平專案，逮捕葉男及旗下成員共4人，並查扣電擊槍2把。圖／警方提供
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行政院長蘇貞昌日前強力宣示警方維護治安，打擊街頭暴力氣焰，新北市警局近期連續規畫...
行政院長蘇貞昌日前強力宣示警方維護治安，打擊街頭暴力氣焰，新北市警局近期連續規畫區域聯防「擴大臨檢」，對轄區特定營業場所實施臨檢，並對業者約制，要求加強自主安全管理。圖／警方提供
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以葉姓男子為首的竹聯幫仁堂暴力集團，平日活躍在新北市三蘆地區，犯下多起暴力討債案...
以葉姓男子為首的竹聯幫仁堂暴力集團，平日活躍在新北市三蘆地區，犯下多起暴力討債案件，新北市刑大昨天會同蘆洲警方兵分多路，執行雷霆掃黑治平專案，逮捕葉男及旗下成員共4人，並查扣電擊槍2把。圖／警方提供
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