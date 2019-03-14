處理車禍事故揪出毒品 撞車毒蟲竟怪警「太認真」
台中市謝姓毒蟲駕車行經豐原區圓環北路二段，未與前車保持車距追撞，警方到場處理車禍事故，卻見謝「很面熟」，經查第一、二、三級毒品前科累累，謝辯稱「身上沒東西(毒品)」，但警方可不是省油的燈，在空菸盒、皮夾起出海洛因、安非他命毒品，讓謝當場抱怨，以為車禍現場警方只會處理車禍事故，未料「你們太認真了，還認出我的臉」，遭依法送辦。
台中市謝姓男子(40歲)前天外出玩空拍機，下午2時許回程行經豐原區圓環北路二段，未保持安全車距，追撞前方一輛停等紅燈的車輛，對方報警處理。
豐原交通分隊警員到場處理車禍事故，頂街所巡佐蔡呈瑞與警員宋逸翔現場指揮交通動線，蔡見涉嫌肇事的謝男「很面熟、越看越熟悉」，經查為轄區毒品治安顧慮人口，第一、二、三級毒品前科累累，蔡員問「有藏毒品嗎？」、謝男辯稱「身上沒東西(毒品)」，同意警方檢查。
經驗豐富的蔡員在謝男空香菸盒內查獲二級毒品安非他命2小包，總重3.08公克、隨身皮夾發現一級毒品海洛因共8小包，總重2.15公克，謝男當場臉色凝重，抱怨警方「工作太認真」，他以為只針對車禍處理，未料這樣也能嗅出他藏毒行徑，警詢後將謝嫌依毒品罪嫌移送。
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