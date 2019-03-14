處理車禍事故揪出毒品 撞車毒蟲竟怪警「太認真」

2019-03-14 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市謝姓毒蟲駕車行經豐原區圓環北路二段，未與前車保持車距追撞，警方到場處理車禍事故，卻見謝「很面熟」，經查第一、二、三級毒品前科累累，謝辯稱「身上沒東西(毒品)」，但警方可不是省油的燈，在空菸盒、皮夾起出海洛因、安非他命毒品，讓謝當場抱怨，以為車禍現場警方只會處理車禍事故，未料「你們太認真了，還認出我的臉」，遭依法送辦。

台中市謝姓男子(40歲)前天外出玩空拍機，下午2時許回程行經豐原區圓環北路二段，未保持安全車距，追撞前方一輛停等紅燈的車輛，對方報警處理。

豐原交通分隊警員到場處理車禍事故，頂街所巡佐蔡呈瑞與警員宋逸翔現場指揮交通動線，蔡見涉嫌肇事的謝男「很面熟、越看越熟悉」，經查為轄區毒品治安顧慮人口，第一、二、三級毒品前科累累，蔡員問「有藏毒品嗎？」、謝男辯稱「身上沒東西(毒品)」，同意警方檢查。