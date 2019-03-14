沒學過樂器的她們...彰化少輔院口琴隊獲全國第一

2019-03-14 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化少年輔育院口琴隊本周代表彰化縣參加全國學生音樂大賽，獲得高中職團體組口琴合奏第一名，打敗歷年常勝軍台中一中、南投弘明中學等校，口琴班的學生大多沒學過樂器，從學看樂譜到吹出悠揚音樂，今年在比賽場上還加碼演奏「老師我愛您」，表達對老師的感謝，真情流露讓人動容。

彰化少輔院目前有256名收容學生，其中施用毒品案的比例達3成7，因好奇心和朋友影響吸毒達8成，少輔院祕書蔡宏陽指出，學生進到輔育院斷絕毒品接觸，也許一星期就沒有身癮，但心癮難戒，去年開始矯正機關提出「科學實證」的模式協助學生，以個別化處遇方式輔導，也有醫師進到院內評估受容人狀況再治療，期滿追蹤與協助職涯發展等，希望學生能終身離毒。

訓導科長江明徽說，科學化治療有前後測對照，更有所依據，但過去常見的藝術治療、宗教協助等仍並行治療，許多收容人在過去學習生涯沒有成就感、缺乏自信，促使他們尋求其他慰藉走上歧途，進到少輔院也許是人生的轉機。

小慧(化名)來自破碎家庭，受朋友影響喝酒吸毒，被判執行感化教育前才發現懷孕，生產完兩個月就和小孩分離進到少輔院，為了早點回家陪伴小孩，她努力學習參加口琴班，也因文筆佳參加全國比賽獲肯定，離院時導師鼓勵她，把在少輔院時期當成是人生最谷底，出去後將吹口琴的快樂與榮耀帶走，痛苦留下。