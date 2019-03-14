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淡江女學生離奇命案 伴屍少年有吸食大麻

2019-03-14 13:03聯合報 記者李承穎╱即時報導

淡江大學四年級魏姓女學生昨天被發現陳屍在台北市大南抽水站的溝渠內，一旁還有意識不清的16歲袁姓少年，袁疑似吸毒，昨天不斷恍惚、昏睡，檢方將他送醫強制抽血鑑定，醫院的檢驗報告出爐，發現袁吸食大麻外，有吞服安眠藥、普拿疼等藥物，導致肝指數過高，需住院治療，檢方指出，待袁姓少年清醒後，才能做偵詢筆錄。

據了解，袁姓少年在案發前有向魏女（25歲）邀約一同去抽大麻菸，但看不出是誰供給毒品，檢警懷疑兩人在大南抽水站吸毒，袁最近借住魏女家半個月，檢警搜索家中發現，雖然沒有看到毒品，但有捲菸器、水煙管等施用大麻的工具，和安眠藥、普拿疼等大量合法藥物，全都扣回來鑑定。

檢方指出，若複驗結果也是卻有二級毒品的反應，偵詢後將依毒品危害防制條例函送少年法庭，今天上午的流程是請檢察官到第二殯儀官相驗魏女遺體，初步判斷死因。

警方昨天將袁帶回警局，但他對案情不願交代，還疑似因吸毒不斷恍惚、昏睡，母親全程陪伴，並請來律師，據了解，袁姓少年16歲前都在澳洲唸書，昨天身上還有一張國際學生證，返台後時常離家不歸，讓母親很頭痛。

檢警調查，袁姓少年昨天早上6時許，倒臥在大南抽水站的草坪上，路人見狀報警，警方到場後聯繫袁母到場，袁母請警方離去，獨自陪伴他，但上午9時許發現30公尺外的溝渠有一雙鞋，好奇前去查看，發現魏女遺體，嚇得趕緊報案，員警到場後，袁母還不斷發抖。

檢警指出，魏女面部朝下，身體浮腫，但衣著完好，鞋子還整齊擺放旁邊，身上沒有打鬥痕跡，沒有外傷，死亡時間不超過一天，研判沒有外力介入，死亡的溝渠約有二到三公尺深，上方有有安全網套著，下方柵欄可供半個人身進出，魏女可能自行鑽入溝渠，或是從上方安全網縫隙墜落。

由於兩人先前對話紀錄提到吸食大麻，是否因吸食毒品後意識不清跌落溝渠，待法醫解剖釐清。袁母坦言，兒子正經歷叛逆期，她也束手無策，不清楚兒子的生活。

袁姓少年躺在草坪上，母親在一旁陪同。記者李承穎／翻攝
袁姓少年躺在草坪上，母親在一旁陪同。記者李承穎／翻攝
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毒品大麻吸毒
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